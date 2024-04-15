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汙水道施工交維欠佳 桃園8措施改善

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園市汙水道施工影響交通，市府增防撞桶（見圖）8大精進措施確保交通安全。圖／桃園水務局提供
桃園市汙水道施工影響交通，市府增防撞桶（見圖）8大精進措施確保交通安全。圖／桃園水務局提供

桃園市汙水下水道工程全面展開，桃園、中壢、平鎮、龜山、大溪等區推進明挖施工，影響交通動線及商家生計，民眾陳情呼籲做好交維措施，市府水務局回應，已提出8大精進措施，包括擴大執行工區交維設施和行人空間設置等，確保工區及道路交通安全。

議員黃敬平表示，有民眾陳情中壢、平鎮汙水下水道工地周邊的封閉車道警示及各路口告示牌設置不夠，廠商占地為王沒做好封路圍籬，甚至沒用三角錐、夜間照明警示，市府不能不管。

議員謝美英也說，民眾陳情影響交通和店家生意，市府須督促包商工程做到哪裡、封閉道路及圍籬就到哪裡，不要擴大範圍，施工交通安全和夜間照明警示務必做好，避免引起民怨。

水務局長劉振宇說，除現有管理手段，水務局擴大執行工區交維設施、行人空間設置、警示燈加密、增設防撞桶、增設爆閃燈、設置3層防墜網、汰換老舊電動旗手及尖峰時段增加義交指揮，共8大精進措施，進一步確保工區及道路交通安全。

「交維沒做好，寧願停工，也不允許施工趕進度。」劉振宇重申，全市汙水下水道工程施工範圍擴大，因應民意，已嚴格要求承包商，未依規定設置交維措施及夜間警示，依契約加重處罰，限期改善和列管，最近平均每月都開罰10至20萬元，改善不少交通問題。

桃園 行人 議員

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