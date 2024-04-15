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台鐵新豐站改造 擬設2車道分流

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
台鐵新豐車站因站前廣場規畫不佳，加上腹地墊高，導致計程車常與接送車輛搶位。記者黃羿馨／攝影
台鐵新豐車站因站前廣場規畫不佳，加上腹地墊高，導致計程車常與接送車輛搶位。記者黃羿馨／攝影

台鐵新豐車站臨近湖口工業區，去年進出站高達396萬人次，竹縣流量最高，但站前廣場規畫不佳，加上腹地墊高，導致計程車常與接送車輛搶位，造成行人通行困難。新豐鄉公所已獲中央補助1.9億元工程款，擬設2車道分流，近日已行文給台鐵公司配合辦理，最快年底動工。

不過，公所規畫開闢車道的用地為台鐵所有，台鐵昨說，會配合依法由地方政府協議價購土地後開闢道路。由於購地經費並不在1.9億內，公所表示，自籌購地是一大負擔，將全力與台鐵協調，該地原本就是供旅客通行使用，盼能直接進行工程。

新豐鄉長徐煒傑昨指出，公所已向內政部國土署爭取新興路通學步道及人行環境改善工程共1.9億經費，未來新豐車站站前改成平面並設置內外2個車道，內側為投放旅客上下車使用，另一個由營業車輛如計程車臨停排班使用，如此便不會占用台1線車道，有效紓解交通。

新豐車站到明新科大的人行步道長期遭學生和民眾詬病，包括騎樓長期被店家占用或人行道鋪面不連貫、人行步道太窄需拓寬、電線桿擋路需地下化等問題，徐煒傑表示，本次工程範圍從山崎國小至明新科大約1公里，將一併改善，新豐車站旁也將新設號誌和行人專用時相，讓行人更安全。

徐煒傑說，1.9億中有650萬的先期規畫費用，由公所墊付，代表會已通過，現正著手進行規畫標案，工程預計最快今年底就可動工。

人行道 台鐵 車道

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