竹市加碼補助公車 駕駛薪增5千

司機缺工導致公車營運困境持續多年，新竹市政府昨宣布再次調高公車每公里營運成本，司機薪資補貼也再加碼從4千元增為5千元，業者認為有助減緩司機離職潮並吸引新人加入，但民代呼籲重視最根本的問題，應持續協助優化司機就業環境和提升民眾搭乘大眾運輸工具意願。

市府說，去年3月調高柴油公車每公里營運成本至52.174元，額外補助每位公車司機薪資每月4000元，但業者仍經營困難，經委託顧問公司再完成18項公車營運成本檢討，包括實際油價、薪資與平均物價指數等，決定即日起再調高至54.408元，薪資補助再調升至5000元，希望緩解業者營運壓力。

新竹客運表示，市府調整合理成本及補貼司機薪資，公司也因應市府補助措施調高司機薪資，離職潮已明顯減緩，且陸續有新人加入，市府再次調整，將持續紓解業者壓力。

民進黨議員楊玲宜指出，輔助不是長久之計，應回到最根本問題，司機薪資結構不友善，工時長，根本無法養家，應積極協助業者優化司機就業環境，提高誘因。

民眾不愛坐客運也造成業者困境，楊玲宜說，站點少、班次少又易誤點，因此政府也應協助業者優化路線，增加班次，才能提高營運收入，也提升民眾搭乘大眾運輸工具的意願。

國民黨議員吳旭豐指出，駕駛荒是全國性問題，市府做出調整是好事，但加薪多少才能解決駕駛荒困境仍是問題。

市府交通處目前編列600萬預算，作為調整公車每公里營運成本及提高公車駕駛月薪補助使用，昨並強調將持續協助業者解決問題、提升公車運量。