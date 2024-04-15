焚化廠2爐整修 桃園垃圾拉警報

桃園市欣榮焚化廠今起至7月雙爐將停爐整修，預估將影響桃園、中壢區垃圾收運時間，儘管市府稱已擬定因應方案，但民眾疑慮未減，同時龜山區大埔垃圾轉運站及中壢區忠福掩埋場垃圾暫置量每天也將各增加上百公噸，引發民代不滿。環保局回應，已提早規畫調度，垃圾收運準點率預估可維持90%以上，生質能中心也正式運轉，市府會透過縣市互惠增加垃圾去化量，降低衝擊。

欣榮焚化廠爐體使用逾22年，爐體老舊、故障頻繁，去年10月起展開整修，今起至7月雙爐更將同時停爐，桃市每日將減少1萬988公噸垃圾去化量。桃市第二座焚化廠生質能中心已正式運轉，每日可去化500公噸垃圾，市府並與基隆、新北互惠合作，每日增加2萬1167公噸去化量，但桃市每天垃圾量約1300至1400公噸，去化量能明顯不足。

雙爐整修期間，桃園區和中壢區的垃圾因無法送至欣榮焚化廠，改成運往觀音保障掩埋場，垃圾車往返時間恐逾1小時。為避免收運誤點時間過長，環保局規畫將垃圾先送往轉運站暫置，隔日再送往保障掩埋場，其中，龜山區大埔轉運站每日暫置量達380公噸，中壢區忠福掩埋場為120公噸，此舉引發在地民代不滿。

龜山區議員陳雅倫說，市府不到1周前才通知，就要將380公噸垃圾塞進沒有排水、除臭和壓縮設備的大埔轉運站，難道是將龜山當成垃圾山？中壢區議員魏筠也批，大忠福地區民眾宛如二等公民，要求環保局務必苦民所苦，將影響降到最低。

環保局回應，由於欣榮部分設備為2爐共用，現階段雙爐需同時停爐，待7月完成整改後，雙爐將一起恢復啟用，屆時每日垃圾處理量能將增至1700公噸，足以去化桃市每日產生的垃圾量。

環保局坦言，儘管欣榮雙爐停爐期間，大埔垃圾轉運站及忠福掩埋場垃圾暫置量將增加，但垃圾一定會在隔天轉運完畢；市府也會加強調度垃圾車，預估垃圾收運準點率可維持90%以上，建議民眾多用垃圾車App，掌握垃圾車時間，避免久候。