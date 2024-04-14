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台鐵新豐車站將大改造 新設2車道分流載客最快年底動工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
未來新豐車站將效仿新竹車站，站前廣場改成平面式，並設置2個車道分流，內側車道為投放旅客上下車使用，另一個為營業車如計程車臨停排班使用。記者黃羿馨／攝影
未來新豐車站將效仿新竹車站，站前廣場改成平面式，並設置2個車道分流，內側車道為投放旅客上下車使用，另一個為營業車如計程車臨停排班使用。記者黃羿馨／攝影

台鐵新豐車站因臨近湖口工業區，去年進出站高達396萬人次，是新竹縣流量最高的車站。新豐鄉長徐煒傑指出，因站前廣場規畫不佳，加上腹地墊高，導致計程車常與接送車輛搶位，且自行車、電動車隨意停放站前，造成行人通行困難，鄉公所已獲中央補助1.9億元工程款，並分3期補助，將設2車道分流，近日已行文台鐵配合辦理，最快年底動工。

徐煒傑指出，新豐車站流量大，但站前上、下車的腹地墊高，車輛無法進出、空間利用不佳，導致排班的計程車與接送車輛搶位，造成省道台1線交通混亂、回堵，加上人行道傾斜，又有YouBike站點和亂停放的電動車、自行車，不論過馬路或進出火車站的行人都難以行走。

徐煒傑表示，鄉公所已向內政部國土署爭取新興路（山崎國小至明新科大）約1公里通學步道及人行環境改善工程共1.9億元經費，將分3期補助。未來新豐車站將效仿新竹車站，站前廣場改成平面式，並設置2個車道分流，內側車道為投放旅客上下車使用，另一個為營業車如計程車臨停排班使用，如此一來無論是接送旅客車輛或計程車，都不會占用到台1線新興路段，有效紓解交通。

徐煒傑說，新豐車站到明新科大的人行步道也將一併改善，包括騎樓長期被店家占用或人行道鋪面不連貫、人行步道拓寬、電線桿地下化等，都會在本次工程整治，新豐車站也將新設號誌燈和行人專用時相，近日已發文給台鐵配合改善，一起打造新豐車站嶄新門面，讓旅客進出更安全、方便。

徐煒傑也表示，1.9億元工程經費中，650萬元的先期規畫墊付案代表會已通過，現正著手進行規畫標案，工程預計最快今年年底就可動工。

台鐵公司表示，新豐鄉公所提出的規畫簡報，使用台鐵公司新豐站前榮豐段551地號土地，該土地為都市計畫道路用地，新豐鄉公所規畫開闢車道供車輛通行，台鐵公司配合依都市計劃法第52條規定，由地方政府協議價購土地後開闢道路。

台鐵新豐車站因站前廣場規畫不佳，加上腹地墊高，導致計程車常與接送車輛搶位。記者黃羿馨／攝影
台鐵新豐車站因站前廣場規畫不佳，加上腹地墊高，導致計程車常與接送車輛搶位。記者黃羿馨／攝影
新豐車站人行道傾斜，又有YouBike站點和亂停放的電動車、自行車，不論過馬路或進出火車站的行人都難以行走。記者黃羿馨／攝影
新豐車站人行道傾斜，又有YouBike站點和亂停放的電動車、自行車，不論過馬路或進出火車站的行人都難以行走。記者黃羿馨／攝影
徐煒傑表示，新豐車站到明新科大的人行步道，也將一併改善，包括騎樓長期被店家占用或人行道鋪面不連貫、人行步道拓寬、電線桿地下化等。記者黃羿馨／攝影
徐煒傑表示，新豐車站到明新科大的人行步道，也將一併改善，包括騎樓長期被店家占用或人行道鋪面不連貫、人行步道拓寬、電線桿地下化等。記者黃羿馨／攝影

人行道 台鐵 計程車

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