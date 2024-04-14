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桃園復興山區易崩落 北橫景點啟動震後設施巡檢

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府啟動震後設施巡檢，勘查復興區易崩落景點設施安全，重拾遊客信心。圖／市府觀旅局提供
桃園市府啟動震後設施巡檢，勘查復興區易崩落景點設施安全，重拾遊客信心。圖／市府觀旅局提供

花蓮強震山區受災最嚴重，桃園市復興區各知名風景區景點遊客銳減，桃園市府風景管理處今天表示，為重拾遊客信心，該處啟動震後設施巡檢迄今，針對復興山區過去易發生崩落的巴陵1、2號隧道、拉拉山遊客中心、小烏來天空步道等地勘查，確保震後設施安全，讓遊客旅遊安心。

市府風景管理處長廖育儀表示，花蓮強震後，該處就啟動震後設施巡檢迄今，因為一直餘震頻繁，該處近期會持續辦理景點設施巡查、並採取立即修繕方式處理，以遊客安全為第一考量，未來也會在景點遊客中心評估編列預算增設監測設備，建構北橫景點安全、旅遊安心。

大地技師公會桃竹辦事處處長吳佳陵表示，巴陵隧道邊坡會勘，目前無危險之虞，拉拉山遊客中心雖不受地震影響，管理單位仍應隨時監控。

結構技師陳奕廷表示，巴陵隧道、拉拉山遊客中心、甲蟲館、蝴蝶館等館舍，受地震損害部分，皆屬表面面材，不影響安全性，暫時都不用擔心，至於小烏來天空步道目前沒有發現異常。

桃園市府啟動震後設施巡檢，勘查復興區易崩落景點設施安全，重拾遊客信心。圖／市府觀旅局提供
桃園市府啟動震後設施巡檢，勘查復興區易崩落景點設施安全，重拾遊客信心。圖／市府觀旅局提供
桃園市府啟動震後設施巡檢，勘查復興區易崩落景點設施安全，重拾遊客信心。圖／市府觀旅局提供
桃園市府啟動震後設施巡檢，勘查復興區易崩落景點設施安全，重拾遊客信心。圖／市府觀旅局提供
桃園市府啟動震後設施巡檢，勘查復興區易崩落景點設施安全，重拾遊客信心。圖／市府觀旅局提供
桃園市府啟動震後設施巡檢，勘查復興區易崩落景點設施安全，重拾遊客信心。圖／市府觀旅局提供

拉拉山 景點 花蓮強震

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