桃園復興山區易崩落 北橫景點啟動震後設施巡檢
花蓮強震山區受災最嚴重，桃園市復興區各知名風景區景點遊客銳減，桃園市府風景管理處今天表示，為重拾遊客信心，該處啟動震後設施巡檢迄今，針對復興山區過去易發生崩落的巴陵1、2號隧道、拉拉山遊客中心、小烏來天空步道等地勘查，確保震後設施安全，讓遊客旅遊安心。
市府風景管理處長廖育儀表示，花蓮強震後，該處就啟動震後設施巡檢迄今，因為一直餘震頻繁，該處近期會持續辦理景點設施巡查、並採取立即修繕方式處理，以遊客安全為第一考量，未來也會在景點遊客中心評估編列預算增設監測設備，建構北橫景點安全、旅遊安心。
大地技師公會桃竹辦事處處長吳佳陵表示，巴陵隧道邊坡會勘，目前無危險之虞，拉拉山遊客中心雖不受地震影響，管理單位仍應隨時監控。
結構技師陳奕廷表示，巴陵隧道、拉拉山遊客中心、甲蟲館、蝴蝶館等館舍，受地震損害部分，皆屬表面面材，不影響安全性，暫時都不用擔心，至於小烏來天空步道目前沒有發現異常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言