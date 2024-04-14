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竹市調高公車每公里營運成本從52元至54元 議員促解決根本問題

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今指出，由於今年顧問公司再完成18項公車營運成本檢討，因此即日起再調高公車每公里營運成本至54.408元。圖／新竹市府提供
市府今指出，由於今年顧問公司再完成18項公車營運成本檢討，因此即日起再調高公車每公里營運成本至54.408元。圖／新竹市府提供

司機缺工導致的客運業營運困境持續多年，新竹市府委託顧問公司檢討公車合理營運成本，市府今指出，因業者反映疫情提高營運成本、司機嚴重缺工，公車被迫停駛或減班，市府針對實際油價、薪資與平均物價指數等提出初步合理營運成本，並在去年3月調高公車每公里營運成本至52.174元，由於今年顧問公司再完成18項公車營運成本檢討，因此即日起再調高至54.408元，希望緩解業者營運壓力。

民進黨議員楊玲宜指出，市府調高公車每公里營運成本，並額外補助每位公車司機薪資每月4000元調整至5000元，這都是暫時性的輔助，不是長久之計，應該回到最根本的問題，為何會出現司機荒？她曾向不少客運司機了解心聲，發現客運司機的薪資結構不友善，福利也不好，不但工時長，通膨薪水漲幅卻不高，根本無法養家，有的司機甚至放棄原本職能，轉行到竹科當作業員，政府應積極協助業者優化客運司機的就業環境，提高誘因，比方增加月薪總數或福利。

至於為何民眾不愛坐客運？楊玲宜指出，原因在於站點少、班次少、易誤點，因此，調高客運司機月薪的同時，政府也應協助客運業者優化路線，增加班次，才能提高業者營運收入，也提升民眾搭乘大眾運輸工具的意願。

國民黨議員吳旭豐指出，先前有司機告訴他，客運出現司機荒很大一部分原因，在於司機不再想開市區公車路線，而想轉往旅遊團發展，因為收度較高也較輕鬆。疫情期間很多司機都轉職，導致客運業者如今面臨駕駛荒的窘況，這是全國性問題，市府透過調整每公里合理營運成本與司機月薪是好事，但要將加薪幅度提升至多少才能解決駕駛荒困境仍個問題。

桃園市府表示，客運業者因過往疫情造成營運成本增加，進而減少班次影響市民乘車權益，市府去年3月將公車每公里營運成本46.666元調高為52.174元，額外補助每位公車司機薪資每月4000元，今年再次調高公車合理營運成本至54.408元，真實反映公車實際營運成本，透過市府編列預算補助彌補業者虧損，同時客運司機薪資補助再調升至5000元，全面降低業者營運成本並提高司機福利，提升整體客運服務，讓乘客能有更好的搭乘品質。

因應2030年市區公車全面電動化，市府也公布電動公車每公里合理營運成本為62.519元，以反映未來電動公車購車、充電設備、維護管理等成本，鼓勵更多業者擴大汰換電動公車，期盼與業者共同改善竹市公車環境。

交通處表示，市府委託專業顧問公司蒐集竹市5家業者近6年的18項成本資料進行數據分析，期間召開專家學者座談會與客運業者的座談會取得共識，訂定柴油公車每公里合理營運成本為54.408元、電動公車每公里合理營運成本為62.519元，以反映業者真實營運成本，預估增加約558萬元虧損補貼經費，由市府編列預算補貼客運業者。

交通處補充，為提升竹市公共運輸品質，除檢討合理營運成本，也推出桃竹竹苗通勤定期票優惠政策、增加11輛低地板公車、持續建置候車亭、推動全電動先導公車、建置智慧車公車站牌、優化iBus App、司機每月薪資補助5000元等措施，期望多管齊下，鼓勵更多市民搭乘大眾運輸。

新竹客運表示，疫情期間搭乘人數大幅下滑因而減班影響司機薪資，司機因此離職改行從事貨車、聯結車等較高薪資行業，造成「公車駕駛員荒」，市府兩次調整合理成本及補貼司機薪資，公司也因應市府補助措施調高司機薪資，離職潮明顯減緩，且陸續有新人加入，也網羅外縣市的司機到竹市上班。

國光客運表示，今年將開通營運先導公車路線，配合市府政策，可帶動客運業者加入提供全新低噪音及低汙染的電動大客車行列，攜手營造環保永續的公共運輸環境。

市府表示，客運業者因過往疫情造成營運成本增加，進而減少班次影響市民乘車權益，市府去年額外補助每位公車司機薪資每月4000元，今年再次調高客運司機薪資，將補助調升至5000元。圖／新竹市府提供
市府表示，客運業者因過往疫情造成營運成本增加，進而減少班次影響市民乘車權益，市府去年額外補助每位公車司機薪資每月4000元，今年再次調高客運司機薪資，將補助調升至5000元。圖／新竹市府提供

疫情 薪資

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