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快上網！ 明德水庫環湖步道經費有著落 怎麼建？聽你意見
苗栗明德水庫自行車暨環湖步道建置工程案，客委會核定總經費2億7580餘萬元，縣政府首辦重大工程公開徵求意見，如果有好點子或內容，也可以納入設計，預計2025年底完工，打造觀光新亮點。
即日起至今年5月2日止，在縣府網站「縣府消息」中「最新公告」公開徵求意見： https://www.miaoli.gov.tw/News_Content2.aspx?n=287&s=743563
縣議員鄭碧玉說，明德水庫自行車暨環湖步道案符合趨勢，低碳又安全倘佯在山明水秀之間，地方寄予厚望，重大工程未發包前，多聽聽意見，民眾可能有不同的思維或觀點激盪火花，事前納入規畫，不必事後施工，再來大費周章變更。
縣府推動三義鄉舊山線鐵道自行車，去年吸引45萬人次搭乘，創造近10億元商機，明德水庫自行車暨環湖步道案，被視為另外一顆明珠，吸引國內、外觀光客，並與今年夏天啟用苗栗火車頭園區串連，備受地方人士期待。
縣府水利處指出，明德水庫自行車暨環湖步道案核定總經費2億7580萬多元，其中客委會匡列補助2億2612萬餘元，縣府配合4968萬多元，第一期規畫沿著水庫南岸，從明德村一路向東，越過日新島，一路騎乘至黃屋伙房及海棠島。
路線全長3.3公里，沿途設置外砂坪踏水、箭島林蔭、荻蘆之道、明德之心、水森灣澳，及黃屋方舟等6座在地特色的景觀平台，水利處參照部分縣市經驗，即日至今年5月2日在縣府網站「縣府消息」中的「最新公告」公開徵求若，順利今年底發包，2025年底完工。
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