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竹市紅火蟻害 東大路插紅旗

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市東大路分隔島出現一支支紅火蟻防治警示的「小紅旗」。記者張裕珍／攝影
新竹市東大路分隔島出現一支支紅火蟻防治警示的「小紅旗」。記者張裕珍／攝影

新竹市頭前溪沿岸為紅火蟻防治熱區，近日不少民眾發現東大路分隔島也出現一支支防治警示的「小紅旗」，不解分隔島為何也會有蟻害；新竹市城市行銷處研判可能是火紅蟻婚飛遷徙與降雨導致，已安排廠商投藥，預計4月底完成。

紅火蟻最早於2003年入侵台灣，主要分布於北台灣，包括北北基、桃竹苗至宜花，到外島金門都有入侵情形。新竹市目前列管紅火蟻防治區域約232處、面積1387公頃，除了新竹漁港、風箏賽場，慈雲路停車場與兒童探索館周邊綠地也有其蹤影，近日東大路靠經國路一段的分隔島也有「小紅旗」，顯示蟻害進逼市區。

新竹市城銷處指出，紅火蟻一年四季皆可繁殖，蟻后一天可產1千顆到2千顆卵，同時可婚飛傳播3到5公里的距離，再者透過洪水沖散繁殖，目前已與農業部動植物防疫檢疫署、國家紅火蟻防治中心合作防治，提醒民眾發現蟻蹤應立即通報，以利投藥防治。

新竹 紅火蟻 農業部

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