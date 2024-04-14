當選苗市長 余文忠哽咽：留住藍天

苗栗市長補選結果昨天出爐，國民黨籍市長候選人余文忠以1萬2950票勝出，得票率約62%，除了黨主席朱立倫等人致電祝賀，縣長鍾東錦也親自到競選總部恭喜。余文忠哽咽訴說自己「留住藍天」，承諾1天當2天用，將合體鍾東錦「苗栗願景派」，全力拚市政。

苗栗市長因立委邱鎮軍轉戰成功昨天進行補選，雖然天公作美，但投票情況不算踴躍，選舉人共計7萬1790名，投票率僅29.36%，開票情況以得票高低呈現，依序為余文忠1萬2950票、民進黨對手徐筱菁6905票和無黨籍候選人林志豪1049票，另有176張無效票。

補選昨天下午4時進行開票作業，余文忠在全市69個開票所都一路領先，朱立倫下午4時30分左右即致電祝賀，鍾東錦則在下午5時與妻子到競選總部恭喜；余文忠除了哽咽向朱、鍾等人報告自己「留住藍天」，也在下午5時22分自行宣布當選。

余文忠表示，市長任期僅剩2年半，他會1天當2天用，與鍾東錦及其他17鄉鎮市緊密合作，也會比照鍾東錦模式，每年捐出50萬元薪水與選票補助款成立專戶，作為弱勢助學專款。另外，此次投票率才將近3成，主因是許多民眾無法返鄉投票，所以他也呼應國民黨主張，希望推動不在籍投票。

民進黨徐筱菁雖然落敗，但不忘感謝選民支持。她表示苗栗縣的政治基本盤長期「藍大於綠」，苗栗市更是艱困中的艱困選區，除了基本盤的差距，自己的努力也不夠，民進黨未來在苗栗必須不斷努力和長期經營，讓縣民知道民進黨對縣內發展有許多貢獻。