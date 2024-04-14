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福元重劃區 民怨封路2年半

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市福元自辦重劃區封路施工2年至今未開放，引起民怨。記者鄭國樑／攝影
桃園市福元自辦重劃區封路施工2年至今未開放，引起民怨。記者鄭國樑／攝影

桃園市桃園區福元自辦重劃區前年4月動工，福元街部分路段因此封閉，通往三元街交通中斷，時間長達2年半，迄今仍未開放，但當地里長與民代發現重劃區的道路與公園設施都已到位，質疑重劃會遲不報驗，要求市府相關單位盡督促責任；桃園市地政局表示，該重劃區尚有工程未結束，已催促重劃會及相關單位加緊作業。

福元里里長楊瑞麟表示，福元街原本銜接三元街，是往返虎頭山公園、成功路、巨蛋體育館和台1線緃貫路的捷徑，因為配合福元自辦重劃區工程封路，民眾必須繞道從車流量大的大業路銜接三元街，不少人認為不方便，「公園什麼時候開放」、「福元街何時會通」等問題已成民眾見到他就會問的招呼語。

福元街封閉路段雖然約莫100公尺，但影響地方交通便利甚深，柵欄甚至成為民眾曬衣桿，汗衫、內褲排排站，也有礙市容。

民進黨桃園市議員黃瓊慧指出，鄰近福元自辦重劃區的兒十三公園完工近半年，原本可以成為人氣公園，但至今仍未驗收開放，據悉原因也與重劃區有關，不少民眾譏諷「看得到摸不到」。

地政局表示，兒十三公園因重劃區瓦斯管線鋪設未完成，所以無法開放，此部分瓦斯公司已承諾加快作業。

另外，重劃區的配地也還沒完成，所以無法驗收，地政局表示，此部分有跟重劃會溝通，除了要求加速配地事宜，也有討論先開放道路的可能性，但重劃會傾向驗收前暫不開放。

桃園 溝通 重劃區

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