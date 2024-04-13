竹市捐舊衣活動超熱烈！2小時累積3萬件舊衣 環保局出動爪子車

新竹市近年撤除舊衣回收箱，鼓勵民眾將可回收舊衣送交回收車與社福單位。市府環保局今天下午攜手新竹SOGO百貨推出「環保衣起來舊衣回收」活動，祭出捐舊衣10件可換百元券、手機座等好禮，吸引1600人參與，民眾大排長龍，2小時累積回收3萬件破紀錄 ，環保局也出動爪子車，協助回收大量舊衣。

新竹市政府環保局今天下午在新竹SOGO百貨1樓地球廣場舉辦舊衣回收活動，才中午過後就陸續湧入民眾帶來大包小包排隊，袋子裡頭都裝滿家中出清的滿滿舊衣，還有民眾把衣服分門別類裝進紙箱，或推著行李箱來參加活動，人潮越來越多，超過上千人響應。

今天活動只要捐出舊衣10件即送舊衣回收再製而成的「衣纖木手機座」1份、捐滿30件再送「清淨海環保洗衣精1000ml」1份，限量各300份；百貨公司也針對捐出舊衣10件者，限量致贈100元的抵用券加碼好禮。

由於現場人潮眾多，民眾捐出的舊衣服一袋接一袋，市府環保局也調派大型的爪子車，將堆成小山的衣服「夾」進回收車內。環保局統計，今天參與回收約1600人，比上次2022年舉辦約1300人還要多，今天累積捐贈舊衣3萬件，大約4噸衣物，也比上次約2萬件還要多出不少。