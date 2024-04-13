桃園家長下車接行動不便孩子卻吃罰單 民代建議學校周邊推智慧停車柱

桃園現有2百多所國中小學，部分學校四周的路邊停車格在上課及放學時段會轉作家長接送區，禁止車輛久停，然有些家長因為下車接行動不便或年紀較小的孩子，被誤認是違停而吃罰單，花不少時間舉證和申訴，有民代建議市府建置智慧停車柱搭配科技執法改善，避免擾民；交通局表示辦法可行，已著手研究技術與設備問題該如何突破。

民進黨桃園市議員許家睿以八德國小為例，指該國小周邊的八德區興豐路與中山路雖然都只有2線道，卻是通往大溪和中壢的地方要道，為避免學生上下課及民眾通勤時段交通壅塞，路邊停車格在特定時段改做家長接送區，禁止一般車輛停放。他表示，雖然接送區規定駕駛不能離開座位，但有家長為了接受傷行動不便的小孩或國小附設幼稚園的幼童而離開，結果就被告發違規。

許家睿指出，交通局正在推動智慧停車柱，目前在桃園區、中壢區、楊梅區和龜山區都有試辦，主要是以一般道路的路邊收費停車格為主，效益有限。新北與竹北已有停車柱搭配科技執法設計智慧畫接送車格，提供家長臨停6到15分鐘，免去執法模糊地帶，減少警民不必要的誤會與困擾。

對此，交通局認為許家睿所提辦法可行，還能擴大到其他重要路段路口特定時段禁止停車的路邊停車格，讓交通更加順暢，但眼下有技術及設備2個層面問題需要克服。

交通局表示，桃園現有274支智慧停車柱，去年與今年的試辦計畫都是跟路邊收費停車格委外廠商合作，雙方共同討論設置地點，經費由廠商負擔，若由市府指定位置，經費該誰負擔須重新討論。由於委外合約今年下半年到期，會在立新約與投標廠商說清楚。