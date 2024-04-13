行政院核定國2中路交流道可研報告 尚有關卡使期程未定

桃園市政府規畫在桃園區國際路新增國道2號中路交流道，可行性研究報告9日獲行政院核定，後續將由高速公路進行綜合規劃、細部設計與發包動工，但由於用地取得問題未解，完工通車期程未定；高公局指交流道有待桃園市政府取得用地才有辦法進行綜規及細設等相關作業。桃園市政府則稱用地將配合中路站整體開發區的區段徵收辦理，然整開區尚待內政部審議通過。

國道2號可銜接國1、國3南北雙向道路，是桃園人往返雙北及新竹的通勤要道，桃園區南桃園交流道與八德區鶯歌交流道上班時段幾乎必塞，周邊平面道路交通也因車流回堵壅塞；桃園市政府2021年提出可行性研究報告，預計在國2行經桃園區國際路路段新建西進、西出的交流道，總工程經費約17.6億元， 自2022年10月高公局審議通過後，今年初來陸續傳出好消息，4月9日終獲行政院核定。

高公局表示，可行性研究過後，還有包括環境影響差應分析在內的綜合規劃、細部設計與招標發包等作業流程，但這些作業前提是桃園市政府先取得交流道用地才有辦法進行。若桃市府取得用地，後續作業預估4年能完成。

關於交流道用地取得問題，行政院副院長鄭文燦上個月會勘曾建議桃市府以協議價購方式先取得土地，然後保留地主參加區段徵收權益，加速建設期程；參與會勘的桃園市祕書長詹榮峰當時也反映此法已行不通，而且交流道周邊道路沒有跟著拓寬，只會多一處壅塞，內政部盡快通過中路站整體開發區計畫才是對地方整體發展最好的做法。

行政院9日核定中路交流道可行性研究報告，桃園市交通局今發新聞稿宣布好消息，同時說明後續期程進展。

交通局長張新福指出，國道2號於國際路口增設中路交流道計畫，藉由中路車站整體開發計畫配置的3車道環場道路系統作為連絡道。增設交流道計畫總工程經費17.76億元，其中交流道連絡道用地透過區段徵收取得，由本府負擔用地及拆遷補償費約4.25億元，工程費約13.51億元則由交通部國道公路建設管理基金負擔。