健保署媒合民間資源 捐贈桃園觀音牙科設備

健保署與桃園市牙醫師公會合作，媒合國際扶輪社捐款約120萬元採購及整修牙科診療椅等設備，於今天贈送至觀音區，盼透過公私協力提升醫療資源不足地區牙醫服務品質與可近性。

中央健康保險署下午發布新聞稿表示，由縣市牙醫師公會與縣市衛生局評估送健保署公布的醫療資源不足地區，全國共計152個，桃園市則有復興、新屋及觀音3個地區。

健保署北區業務組組長林寶鳳表示，觀音區目前只有7家牙醫診所且集中於市區，因此健保署從93年起，在保生國小設置牙醫醫療不足地區巡迴醫療地點，每月有1名牙醫師提供1診次服務，除學生外也提供居民診療服務。

林寶鳳指出，近年來因牙科診療椅及醫療設備逐漸老舊、故障，影響牙醫診療及醫療品質，因此健保署協請桃園市牙醫師公會媒合國際扶輪社捐款，出資約新台幣120萬元汰換牙科診療椅，並整修牙科診療室及保健中心，打造優質看診環境。

林寶鳳說，統計112年健保署在桃園市、新竹縣市及苗栗縣等4處的牙醫醫療資源不足區，共設有70處巡迴點，額外投入2500萬餘元，由45家院所、69名醫師提供1559診次服務，共服務1萬416名民眾。其中桃園市有32處巡迴點，由28家院所、51名醫師提供786診次醫療服務，共服務6080名桃園市民眾，健保署期盼公私協力共同提升偏鄉醫療服務。