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紅火蟻入侵擴大 竹市東大路綠帶分隔島也插「小紅旗」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市靠近市區人車頻繁的東大路綠帶分隔島，最近也可見插上一支支紅火蟻防治警示的「小紅旗」，目前正在防治中，預計4月底完成。記者張裕珍／攝影
新竹市靠近市區人車頻繁的東大路綠帶分隔島，最近也可見插上一支支紅火蟻防治警示的「小紅旗」，目前正在防治中，預計4月底完成。記者張裕珍／攝影

新竹市頭前溪沿岸為紅火蟻防治熱區，但近日不少用路人發現在靠近市區人車頻繁的東大路綠帶分隔島，也出現一支支紅火蟻防治警示的「小紅旗」。竹市府城銷處研判是因婚飛遷徙與降雨水流沖散，導致分隔島出現紅火蟻，已安排廠商投藥，預計4月底前完成。

紅火蟻最早於2003年入侵台灣，主要分布於北台灣，包括北北基、桃竹苗至宜花，到外島金門都有入侵情形。新竹市目前列管紅火蟻防治區域約232處、面積1387公頃，包含公有與私人土地，以被列為紅火蟻「南防線帶」的頭前溪沿岸為防制重點。

除了頭前溪沿岸不時可見紅火蟻蟻丘，新竹市近年包括新竹漁港、風箏賽場，甚至是公有的慈雲路停車場、兒童探索館等場館綠地都有紅火蟻肆虐情形，近日也有民眾發現東大路靠經國路一段的綠帶分隔島也插上多支「小紅旗」，紅火蟻進逼到市區。

市府城銷處指出，東大路分隔島內紅火蟻為近期發現，研判有可能為紅火蟻婚飛遷徙，再透過降雨或水流沖散而向外擴散，入侵至道路分隔島。已安排廠商進行紅火蟻防治投藥作業，並插上小紅旗提醒位置，呼籲民眾與插旗位置保持距離避免接觸。

城銷處進一步說明，入侵紅火蟻一年四季皆可繁殖，蟻后一天可產1000到2000顆卵，同時可以婚飛傳播3到5公里，再者透過洪水沖散繁殖，如逢下雨，紅火蟻能組成蟻筏隨水流四處擴散，即便已完成防治區域，仍可能因上列原因再次發現紅火蟻。

竹市府指出，新竹市目前與農業部動植物防疫檢疫署及國家紅火蟻防治中心共同執行的防治策略為「密集防治，加強圍堵」，當發現紅火蟻時即通報市府產發處或國家紅火蟻防治中心，並畫定防治範圍由土地管理單位辦理投藥防治，每月定期監測紀錄。

紅火蟻繁殖力強、壽命可達7年，不只會影響農業收成、干擾電信設施，人類若遭叮咬，嚴重恐引起過敏或休克。竹市去年與國家紅火蟻中心完成4次全市大面積紅火蟻餌劑防治工作，今年將持續防治，提醒民眾發現紅火蟻應立即通報以利投藥防治。

新竹市靠近市區人車頻繁的東大路綠帶分隔島，最近也可見插上一支支紅火蟻防治警示的「小紅旗」，目前正在防治中，預計4月底完成。記者張裕珍／攝影
新竹市靠近市區人車頻繁的東大路綠帶分隔島，最近也可見插上一支支紅火蟻防治警示的「小紅旗」，目前正在防治中，預計4月底完成。記者張裕珍／攝影

新竹 紅火蟻 農業部

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