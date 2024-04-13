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桃園福元重劃區路、公園做好不用？民眾譏看得到摸不到

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
福元自辦重劃區封路施工2年至今未開放，引起民怨。記者鄭國樑／攝影
福元自辦重劃區封路施工2年至今未開放，引起民怨。記者鄭國樑／攝影

桃園市桃園區福元自辦重劃區2022年4月前就施工，至今仍未完工，區內的福元路原本可以通往三元街，因重劃工程封路超過兩年半，里長楊瑞麟常被里民問「什麼時候可以恢復通車」。市議員黃瓊慧批重劃區內路都鋪好，兒童公園遊憩設施也都裝好半年，結果「看得到模不到」相當離譜。

市府地政局表示，福元自辦重劃區工程確實到大部分都完工的階段，兒童公園不能啟用主因是重劃區的瓦斯管線還沒鋪，已經催好幾次，瓦斯公司表示會加快作業。另外，區內道路都鋪好了，但是重劃配地還沒完成，地政局必須等這部分完成才能驗收，未驗收前，重劃單位暫不開放道路。

黃瓊慧指出，桃園區福元自辦重劃區與鄰近的兒十三公園完成近半年，公園連設施都做好，附近住宅大樓多，原本可以成為人氣公園，但是民眾譏諷「看得到摸不到」原來還沒驗收，圍籬高築，連路都鋪好也用不到。

福元里里長楊瑞麟抱怨里民碰到他就問，有的還打電話問公園什麼時候開放，路何時通？其實福元路本來就可以可通到三元街，是來往處頭山公園、成功路、巨蛋體育館、台1線緃貫路的捷徑，現在民富二街到三行街這段約100公尺封閉，必須繞原本就車多的大業路接三元街。

議員、里長指出福元路通了才能紓緩明富二街往返大業路的車流，半年來看得到摸不到，土石堆積也久未處理，市府要督促重劃會趕快開放，尤其不能任由原本可以通行的路封閉快3年。

民眾抱怨福元自辦重劃區裡面路都鋪好卻不開放。記者鄭國樑／攝影
民眾抱怨福元自辦重劃區裡面路都鋪好卻不開放。記者鄭國樑／攝影

桃園 議員 重劃區

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