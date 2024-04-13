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苗栗市長補選投票情況冷清 預估下午5點前結果可出爐

聯合報／ 記者胡蓬生范榮達／苗栗即時報導
國民黨候選人余文忠上午10點到苗栗市玉清宮的投開票所投票。記者范榮達／攝影
國民黨候選人余文忠上午10點到苗栗市玉清宮的投開票所投票。記者范榮達／攝影

苗栗市長補選今天投票，雖然天氣晴朗，但各投開票所都顯得冷清，到中午未傳出投票違規行為，3名候選人都在上午完成投票，期待下午開票結果。苗栗市選務作業中心表示，投票下午4點截止後，預估1小時內就會有結果，4月19日將公告當選人，並在10天內就職。

國民黨候選人余文忠上午10點到苗栗市玉清宮的投開票所投票，表示心情還有些亢奮，因此有點失眠，相信選民會投出最適當人選。無黨籍候選人林志豪10點半到東嶽府的投開票所完成投票，他強調心情很好，不管選舉結果如何，都要感謝選民勇敢站出來投票；民進黨候選人徐筱菁一家五口上午11點到高苗社區活動中心投票，她說連日來選舉真的很累，也沒睡好，但參選以來聽到許多認同她的聲音，感覺很開心。

苗栗市長補選因是單一選舉，返鄉投票並不踴躍，一些投開票所上午顯得冷清，零零星星出現選民來投票。苗栗市選務中心推估，如果沒有意外，下午5點前就會有選舉結果。

無黨籍候選人林志豪10點半到東嶽府的投開票所完成投票。記者胡蓬生／攝影
無黨籍候選人林志豪10點半到東嶽府的投開票所完成投票。記者胡蓬生／攝影
民進黨候選人徐筱菁上午11點到高苗社區活動中心完成投票。記者胡蓬生／攝影
民進黨候選人徐筱菁上午11點到高苗社區活動中心完成投票。記者胡蓬生／攝影

投票 苗栗市

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