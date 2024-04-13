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新竹海淡廠招標預算達177億元 北水署強化廉政合作
行政院2023年4月27日核定新竹海水淡化廠工程計畫，預定2028年產水營運。主辦工程的經濟部水利署北區水資源署已經上網招標，採購預算經費高達177億700萬8千元，是該署歷年最大規模金額的單一工程，分署長江明郎昨天拜會新竹市警察局長邱紹洲，期望廉政情資交流，讓新竹海淡廠如期如質完成。
依據電子採購網公開資訊，經濟部水利署北區水資源署已在4月首度上網招標「新竹海水淡化廠興建及操作維護」工程案，預算金額達177億餘元，預計5月3日截標。海淡廠目標每日產水規模最高為10萬立方公尺、每月產水規模最高為300萬立方公尺，海淡廠每年產水規模最高為3000萬立方公尺。
而在履約內容部分，未來得標的統包商將以鋼構方式興建海水淡化廠，涵蓋前處理設施工程、淡化設施工程、汙泥處理設施工程及相關機電工程等，以及取排水設施工程，取水管布設至少1350公尺長、排水管線布設至少1500公尺長。並負責兩階段試運轉、興建及試運轉完成後15年操作維護作業等。
江明郎指出，為全球氣候變遷加劇妥善因應，新竹海水淡化廠工程計畫目標提高新竹地區供水穩定，分署正辦理招標作業中。該採購預算經費高達百餘億元，分署於今年1月30日成立新竹海水淡化廠機關採購廉政平台，希望如期於2028年開始產水。
邱紹洲表示，很高興在新竹海淡廠機關採購廉政平台與檢察、廉政、調查、職安、環保等單位跨域合作，讓全民享有優質公共建設效益。後續將提供相關警力及情蒐支援協助，請分署及相關執行廠商安心執行，全力以赴。
新竹海淡廠工程以2028年開始供水為目標，將可每天提供10萬噸潔淨海淡水，屆時可運用海淡水結合水庫水及地下水等水源，並透過台灣西部管路串聯，提升民眾及產業用水穩定供應。
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