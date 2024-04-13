苗栗3座水庫...自來水普及率卻倒數 居民嘆：台北孫子不敢過夜

台北市溪山里居民疑飲用不潔水源，爆發多人上吐下瀉事件，而在苗栗縣有3座水庫，苗栗縣自來水普及率87.23%，台灣本島倒數第4，有台北孫子因沒有自來水可以洗澡不敢過夜，讓立委陳超明、邱鎮軍揪心「苗栗人情何以堪」？

苗栗縣有永和山、明德及鯉魚潭水庫，另有天花湖水庫籌畫中，水資源相對充沛，平時還有餘裕供應新竹、台中用水，台灣自來水公司統計，全國自來水普及率94.91%，苗栗縣87.23%，相鄰的新竹縣91.15%、新竹市99.17%、台中市96.55%。

其中，農業型的公館鄉，以水稻、芋頭、紅棗、柿子等農產著稱，自來水普及率只有57.98%，全縣18鄉鎮市僅高於山地或是偏遠的泰安鄉、獅潭鄉、南庄鄉，後龍溪相隔的苗栗市，普及率甚至達到99.69%。

自來水在都會地區被認為是生活不可或缺，陳超明曾經碰到一對老夫妻一再感謝幫忙爭取安裝自來水，表示過去兒子帶孫子回老家，卻因沒有自來水，必須要趕回台北洗澡，老人家情何以堪？

台北市立第一女子高級中學稽姓退休老師在苗栗縣通霄鎮購買小木屋，簡易自來水的水源是地下水，她擔心地下水石灰，長期飲用可能會有結石問題，因此每周3天南下住小木屋時，都是從台北自帶飲用水，很不方便。

不過，苗栗自來水普及率提升，卻有主、客觀的因素，台水第三區處管理處副處長徐玟玲等人異口同聲，就是地下水太方便，就以公館鄉為例，地處後龍溪流域，只要往下鑿探5、6台尺深，就有充沛的地下水可用，因此許多家戶或是新蓋房子，基本配備抽取地下水馬達。

公館鄉屬鯉魚潭水庫供水地區，且有汙染風險，館南村長黃明祥也感納悶，市區自來水管線就到家門口，一整排10幾戶住家，僅有4、5戶裝自來水，一名彭姓鄉民說，因為早已裝地下水系統，使用在清洗、澆灌，飲用則另外買水，覺得裝自來水沒有特別需要，而且還要重新設置管線大費周章，另外花一筆錢。

公館鄉一名住戶則表示，20多年新蓋房子，就有配備地下水系統，從來也沒有發生缺水過，8年前因家中有人腎結石，懷疑與地下水的石灰質有關，就申裝自來水，自來水、地下水兩套系統搭配使用。