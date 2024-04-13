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苗栗自來水普及率倒數第四 地方重中之重爭取優先提高

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
立委邱鎮軍（左一）上任後，馬不停蹄勘察無自來水地區延管工程案。圖／邱鎮軍提供
立委邱鎮軍（左一）上任後，馬不停蹄勘察無自來水地區延管工程案。圖／邱鎮軍提供

苗栗縣有3座水庫，自來水供水比率卻是台灣本島倒數第4，相當諷刺，立委陳超明邱鎮軍，及縣府等單位因此列為重中之重，也希望中央正視，優先提高普及率。

苗栗縣自來水普及率87.23%，台灣本島僅高於屏東縣69.3%、南投縣82.03%，及台東縣85.92%，陳超明、邱鎮軍都將提升普及率，列入重要任務，台灣自來水公司第三區管理處，及苗栗縣政府水利處都認為申裝自來水越來越高的路修費，成了沉重的負擔。

台灣自來水公司第三區管理處舉公館鄉用戶新設自來水為例，基本的4公尺長度，設計金額約1萬7000元，但加上路修費，約需5萬多元，個案申請不划算，如果配合延管等工程，則可以搭便車免負擔路修費，大幅降低費用。

陳超明國會辦公室統計，苑裡鎮12年前自來水普及率只有50%，爭取延管長度164公里，協助3700戶家庭有自來水可用，目前達到80%，邱鎮軍今年2月1日上任後馬不停蹄，光日3月29日一天之內，就會勘公館鄉鶴岡村3鄰、中義村9鄰申裝自來水案，

公館鄉長何在鑫也發現公館鄉自來水普及率特別低落，他前年底上任時，全鄉普及率54%，目前普及率只有57.98%，今年就爭取約4000萬元，施工自來水延管工程，希望管線更加密集，減輕申裝自來水費用，他立下目標，希望這屆任內可以達到普及率6成。

至於無自來水地區延管工程，必須單戶成本60萬元以下，再送水利署全國評比，陳超明、邱鎮軍認為苗栗有3座水庫，大片土地列入飲用水水源水質保護區，苗栗做了犧牲，水利署等相關單位應該正視，挹注更多資源，優先拉抬自來水普及率。

此外，縣府2017年起都編列補助款，今年1200萬元，不包括路修費，新申請戶所負擔台水公司費用，所在村里自來水普及率低於7成全額補助；高於7成補助三分之二，希望提升申裝自來水意願。

苗栗縣 邱鎮軍 陳超明

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