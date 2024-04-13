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3候選人衝刺 苗栗市長補選今投票

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
國民黨苗栗市長候選人余文忠（前排右二）昨天車隊掃街，爭取選民支持。記者胡蓬生／攝影
國民黨苗栗市長候選人余文忠（前排右二）昨天車隊掃街，爭取選民支持。記者胡蓬生／攝影

苗栗市長補選今天將進行投票，3名候選人昨天全力衝刺拜票，民進黨候選人徐筱菁及國民黨候選人余文忠都不約而同站上車隊，掃遍市區各里拜票爭取選民支持，無黨籍候選人林志豪則獨自挨家挨戶或前進市場拜票。地方評估補選投票率普遍不高，若天氣晴朗，今天投票率落在三成五左右。

民進黨苗栗市長候選人徐筱菁（右）昨天由縣議員曾玟學等人陪同以車隊掃街。記者胡蓬生／攝影
民進黨苗栗市長候選人徐筱菁（右）昨天由縣議員曾玟學等人陪同以車隊掃街。記者胡蓬生／攝影

徐筱菁昨天由縣議員曾玟學陪同以車隊掃街，下午邀來立委蔡其昌、台北市議員許淑華陪同車掃市區，晚間6點半在苗栗市民廣場辦選前之夜，則有前立委林靜儀、競選總部主委沈發惠、客委會主委楊長鎮等人助陣，炒熱選情。

余文忠也以車隊掃街方式衝刺，並由國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰及市民代表、里長多人陪同，上、下午路線涵蓋全市28里，呼籲選民投票相挺。

無黨籍苗栗市長候選人林志豪（右）仍單槍匹馬拜票，爭取選民認同。記者胡蓬生／攝影
無黨籍苗栗市長候選人林志豪（右）仍單槍匹馬拜票，爭取選民認同。記者胡蓬生／攝影

無黨籍林志豪仍是獨行俠風格，在市區挨家挨戶徒步拜票，下午還到苗栗黃昏市場舉牌、擺出人形立牌，向民眾、攤商發放文宣面紙爭取支持。

苗栗市選務作業中心表示，第12屆市長補選公民數7萬1790人，全市共開設69個投開票所，投票時間從上午8點到下午4點截止，請選民踴躍投票，並請注意投票相關規定，避免觸法。

投票率 拜票 苗栗市

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