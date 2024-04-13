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舒緩噪音、塞車 龍岡米干節 晚會改到大操場

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
2024龍岡米干節將於4月20日至28日登場，桃園市長張善政（右3）昨穿上滇緬特色服裝並親手製作米干，為活動宣傳。記者翁唯真／攝影
2024龍岡米干節將於4月20日至28日登場，桃園市長張善政（右3）昨穿上滇緬特色服裝並親手製作米干，為活動宣傳。記者翁唯真／攝影

2024龍岡米干節將於4月20日至28日登場，今年除了在雲南文化公園、忠貞新村文化園區舉行，也順應民意將2場晚會移至龍岡大操場，民代期許能舒緩噪音塞車問題。市府觀旅局也提醒，龍岡地區周邊停車空間有限，建議民眾可搭客運或將車停在龍岡大操場，轉乘免費接駁車前往會場。

龍岡米干節20、21日將以緬泰傳統活動「潑水祈福」揭開序幕，還有傣族主題踩街，27日則有長街米干宴、28日晚上將於忠貞新村燃起篝火，搭配雲南少數民族的打歌表演，歡迎民眾加入。

市長張善政昨天穿上滇緬特色服裝為活動宣傳，他說，米干節充分展現雲南滇緬文化異國風情，去年獲交通部觀光署「2024-2025台灣觀光雙年曆國際級特色活動」殊榮，今年擴大辦理，白天活動集結特色攤位及服飾體驗項目等，也請衛生局加強食安輔導，確保民眾玩得開心也吃得安心。

過去米干節因噪音及交通讓附近居民困擾，市府今年將2場晚會移至龍岡大操場舉辦，市議員舒翠玲說，應可舒緩噪音及交通問題，市議員王珮毓則憂心效果有限，但至少不會那麼壅塞。

平鎮區中正里社區發展協會理事長曾淑梅表示，龍岡大操場停車方便，加上接駁車會有改善，今年有要求主辦單位多發些通行證，方便居民進出，地方要辦活動塞車難免，但可帶來繁榮會支持。

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