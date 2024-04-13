竹苗客運退場 鄉鎮幸福巴士苦撐

新竹客運、苗栗客運近年屢傳停駛、減班，衝擊地方交通需求，新竹縣不少鄉鎮公所接手經營，自籌財源啟動「幸福巴士」，目前雖有中央補助，但小鄉鎮財源有限，已讓鄉鎮首長頭痛，「不知能撐多久」。苗栗客運4月起也有5801等公路客運減班，竹市長輩等車得等1小時，苦不堪言。

關西鎮內公車路線今年全面停駛，鎮公所雖在3月初無縫接軌推出「幸福巴士」，但鎮長陳光彩坦言，公所1年只有100萬元預算，但維持4條幸福巴士路線1年要燒800萬元，財源缺口成大難題。

寶山鄉內原本就有2條免費巴士路線，但1年預算就要近600萬元，由於寶山往新竹市區由新竹客運營運的新城線及雙溪線正醞釀退場，未來再加上幸福巴士接替上路，公所預算吃緊。

有公所人員透露，現階段能維持經營幸福巴士，是靠中央補助8成費用，若未來沒了補助，將隨時喊停，否則公所沒有那麼雄厚的財力可以揮霍。

新竹縣政府交旅處指出，新竹縣目前有尖石、五峰及關西等3鄉鎮推出幸福巴士，還有8條原本由新竹客運營運的路線正由公路局輔導轉型為公所自營的幸福巴士，縣府會協助地方，降低衝擊。

至於苗栗客運4月起包括5802路線停駛，還有5801、5803、5807等路線減班與調整班次，新竹市議員林盈徹表示，南香山長輩往返市區得等車1小時，呼籲市府重視地方搭車權益。

市府交通處指出，減班的5801、5807皆為交通部管轄的公路客運路線，經向客運業者了解，是因為司機缺工調度不及，已請交通部積極協助業者穩定司機人力。

苗栗監理站長蘇淑賢說，經過評估同意5801、5807減班，2條路線每天往返加起來仍有51班次，尖、離峰各約等半小時、1小時能搭到車，其他客運路線配合主要路線減班微調班次時間，降低搭車衝擊，若司機到位即可恢復班次，另建議市府考慮延駛市區公車至南香山。