捐舊衣拿百元券、手機座 回收行動車明天前進新竹SOGO

家裡有舊衣服不想直接丟掉當垃圾，該怎麼辦？新竹市政府環保局明天下午將攜手新竹SOGO百貨推出「環保衣起來舊衣回收」活動，「新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」前進新竹SOGO百貨1樓地球廣場（中央路239號），民眾捐出舊衣10件即送「衣纖木手機座」1份、捐滿30件再送「清淨海環保洗衣精1000ml」1份，限量各300份，百貨公司還有抵用券100元加碼好禮，歡迎參與。

市府環保局指出，新竹市政府從2022年開辦回收行動ㄅㄨㄅㄨ車前進百貨業，廣受民眾好評，回收成績亮眼，統計迄今參與人數1358人、捐舊衣2萬2208件。

新竹市環保局攜手新竹SOGO百貨舉辦的「環保衣起來舊衣回收」活動，將於明天（13日）下午2點至4點，在新竹SOGO百貨1樓地球廣場登場。除了有環保局送上的限量好禮，新竹SOGO百貨加碼，只要民眾捐舊衣10件就加送「吃四方餐廳抵用券100元」1份，限量300份。

環保局長江盛任也介紹，明天民眾捐出舊衣10件可獲得的「衣纖木手機座」，即是由舊衣料製作而成，市府環保局是與雄材大材料科技有限股份公司合作，將回收後的舊衣拆除鈕扣、拉鍊等異物後，再利用辨識儀器，將舊衣材質分為「全聚酯、純棉、混紡加棉、其他」4大類，混入不織布邊角料製成手機座，創造舊衣再利用的另類價值。