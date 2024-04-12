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捐舊衣拿百元券、手機座 回收行動車明天前進新竹SOGO

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府環保局明天下午將攜手新竹SOGO百貨推出「環保衣起來舊衣回收」活動，歡迎民眾捐出家中舊衣。圖／竹市府提供
新竹市政府環保局明天下午將攜手新竹SOGO百貨推出「環保衣起來舊衣回收」活動，歡迎民眾捐出家中舊衣。圖／竹市府提供

家裡有舊衣服不想直接丟掉當垃圾，該怎麼辦？新竹市政府環保局明天下午將攜手新竹SOGO百貨推出「環保衣起來舊衣回收」活動，「新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」前進新竹SOGO百貨1樓地球廣場（中央路239號），民眾捐出舊衣10件即送「衣纖木手機座」1份、捐滿30件再送「清淨海環保洗衣精1000ml」1份，限量各300份，百貨公司還有抵用券100元加碼好禮，歡迎參與。

市府環保局指出，新竹市政府從2022年開辦回收行動ㄅㄨㄅㄨ車前進百貨業，廣受民眾好評，回收成績亮眼，統計迄今參與人數1358人、捐舊衣2萬2208件。

新竹市環保局攜手新竹SOGO百貨舉辦的「環保衣起來舊衣回收」活動，將於明天（13日）下午2點至4點，在新竹SOGO百貨1樓地球廣場登場。除了有環保局送上的限量好禮，新竹SOGO百貨加碼，只要民眾捐舊衣10件就加送「吃四方餐廳抵用券100元」1份，限量300份。

環保局長江盛任也介紹，明天民眾捐出舊衣10件可獲得的「衣纖木手機座」，即是由舊衣料製作而成，市府環保局是與雄材大材料科技有限股份公司合作，將回收後的舊衣拆除鈕扣、拉鍊等異物後，再利用辨識儀器，將舊衣材質分為「全聚酯、純棉、混紡加棉、其他」4大類，混入不織布邊角料製成手機座，創造舊衣再利用的另類價值。

環保局指出，舊衣物屬新竹市公告回收資源物，民眾平時若有回收舊衣需求，請妥善打包提交給資源回收車，「可回收」項目係指上衣、褲子、裙子、外套、洋裝等。「不可回收」項目包括貼身內衣褲、髒汙破損衣物、鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭、床單等，請直接歸類為「一般垃圾」交給垃圾車。

新竹市政府環保局明天下午將攜手新竹SOGO百貨推出「環保衣起來舊衣回收」活動，歡迎民眾捐出家中舊衣，可獲得由回收舊衣製作而成的「衣纖木手機座」。圖／竹市府提供
新竹市政府環保局明天下午將攜手新竹SOGO百貨推出「環保衣起來舊衣回收」活動，歡迎民眾捐出家中舊衣，可獲得由回收舊衣製作而成的「衣纖木手機座」。圖／竹市府提供

SOGO 新竹 環保局長

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