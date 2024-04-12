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苗栗客運多條路線4月停駛、減班 衝擊新竹市南香山地區居民

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
苗栗客運有多條路線減班，衝擊長輩搭車需求。記者張裕珍／攝影
苗栗客運有多條路線減班，衝擊長輩搭車需求。記者張裕珍／攝影

苗栗客運4月起包括5802路線停駛，還有5801、5803、5807等路線減班與調整班次，新竹市南香山長輩往返市區得等車1小時，民代呼籲市府重視地方搭車權益。竹市府交通處說明，公路客運為交通部管轄，已向中央單位反應；苗栗監理站則表示為司機離職人力荒造成減班，相關路線1天往返班次仍有51班，待補進人力可恢復增班。

新竹市南香山地區居民多仰賴苗栗客運公路客運往返新竹市區，市議員林盈徹接獲陳情，表示沿著中華路行經中隘、內湖的5801、5807路線4月起減班，長輩等車時間變更久，呼籲市長高虹安別忘了曾說過要「保障香山民眾基本行的權利」的交通承諾。

市府交通處指出，跨縣市公路客運由交通部公路局管轄，目前行經新竹市的公路客運共有18條，路線包括5602、5603、5604等，去年桃竹竹苗4縣市已積極呼籲交通部應協調業者持續營運，確保民眾乘車權益。4月苗客路線減班，市府事前未獲通知。

交通處進一步說明，減班的5801、5807皆為交通部管轄的公路客運路線，經初步向客運業者了解，是因為考量司機缺工，人力無法調度，故針對運量較低的路線及班次檢討，市府仍呼籲交通部應積極協助業者穩定司機人力，正視民眾乘車權益。

交通部公路局新竹區監理所苗栗監理站指出，苗栗客運去年起即表達不擬續營公路客運路線，監理單位都有在持續溝通，4月停駛的5802是因本身班次就少，經評估有其他公車路線可替代，至於5801、5807減班是因為司機一次離職多人，缺工難以調度。

不過，苗栗監理站長蘇淑賢也說明，是經過評估而同意5801、5807減班，2條路線每天往返加起來仍有51班次，尖、離峰各約等半小時、1小時能搭到車，其他客運路線也配合減班微調班次時間，降低搭車衝擊，並建議市府可考慮延駛市區公車至南香山。

公車 新竹 長輩 高虹安

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