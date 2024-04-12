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苗栗市長補選明天投票 藍綠陣營都以車隊掃街全力衝刺

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國民黨候選人余文忠（右二）在選前最後一天以車隊掃街方式，爭取選民支持。記者胡蓬生／攝影
國民黨候選人余文忠（右二）在選前最後一天以車隊掃街方式，爭取選民支持。記者胡蓬生／攝影

苗栗市補選明天辦理投票，3名候選人把握選前最後一天全力衝刺，民進黨候選人徐筱菁及國民黨候選人余文忠今天上、下午都以車隊在市區各里掃街爭取選民支持，無黨籍候選人林志豪仍是獨自挨家挨戶或到市場拜票。苗栗市選務作業中心下午清點選票後封存；這次補選投票，一些地方人士估計投票率可能在三成五左右。

徐筱菁上午由縣議員曾玟學陪同以車隊掃街，下午邀立委蔡其昌、台北市議員許淑華陪同再度車掃市區，晚間6點半在苗栗市民廣場辦選前之夜，邀前立委林靜儀、競選總部主委沈發惠、客委會主委楊長鎮等人助陣，也安排樂團表演串場。

余文忠也以車隊掃街方式衝刺，並由國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰及市民代表、里長多人陪同，上、下午路線涵蓋全市28里，呼籲選民投票相挺。

無黨籍林志豪仍是以獨行俠風格，在市區挨家挨戶徒步拜票，下午還到苗栗黃昏市場舉牌、架設人形立牌，向來往消費的市民、攤商發放宣傳面紙。

苗栗市選務作業中心表示，這次市長補選公民數達到7萬1790人，全市共開設69個投開票所，投票時間從上午8點到下午4點，請選民踴躍投票，並請注意投票相關規定，避免違規觸法。

地方政壇人士分析，全國各地辦理補選，投票率通常不高，明天投票日如果天氣晴朗，補選投票率有可能在三成五左右。

苗栗市選務作業中心下午清點選票並封存。記者胡蓬生／攝影
苗栗市選務作業中心下午清點選票並封存。記者胡蓬生／攝影
民進黨候選人徐筱菁（右）上午由縣議員陪同以車隊掃街，在選前一天全力衝刺。記者胡蓬生／攝影
民進黨候選人徐筱菁（右）上午由縣議員陪同以車隊掃街，在選前一天全力衝刺。記者胡蓬生／攝影
無黨籍候選人林志豪（右）選前最後一天仍維持單獨拜票的方式，下午並到黃昏市場爭取選民認同。記者胡蓬生／攝影
無黨籍候選人林志豪（右）選前最後一天仍維持單獨拜票的方式，下午並到黃昏市場爭取選民認同。記者胡蓬生／攝影

投票率 苗栗市 補選

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