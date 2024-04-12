龍岡米干節下周末登場...噪音問題恐擾民 晚會移至大操場舉行

2024龍岡米干節將於4月20至28日登場，今年活動場地於雲南文化公園、忠貞新村文化園區外，白天還有各式特色攤位及踩街、打歌、服飾體驗等互動活動。且順應民意今年將2場晚會活動移至龍岡大操場，紓解周邊交通車潮，桃園觀旅局說，龍岡地區周邊停車空間有限，建議假日出遊開車的民眾可將車停放於龍岡大操場，搭乘免費接駁車前往會場，也可於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」至忠貞站。

龍岡米干節白天活動除了各式特色攤位及往年深受好評的體驗項目外，踩街、打歌、服飾體驗等互動活動也將成為今年的重點。20、21日將以緬泰傳統活動「潑水祈福」揭開序幕，邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福、傣族主題踩街，祈求新的一年好運、順利。

27日將舉辦一場長街米干宴、28晚間將於忠貞新村燃起篝火，照亮夜空燃盡邪祟、「火把求吉」，夜晚的現場將燃起篝火並伴隨著雲南少數民族的打歌表演，歡迎民眾一起加入載歌載舞。

桃園市長張善政著滇緬特色服裝出席表示，米干節為國內少數具國際特色的觀光活動，充分展現雲南滇緬文化異國風情，米干節去年獲交通部觀光署「2024-2025台灣觀光雙年曆國際級特色活動」殊榮，今年特別擴大辦理，歡迎大家一同體驗滇緬傳統文化和美食，將龍岡米干節再次推上國際舞台。

張今也親手製作米干並說，近期因食安問題備受關注，市府已責成衛生局於活動期間加強稽查及安全輔導，確保民眾玩得開心也吃得安心。

至於過去米干節因噪音及交通讓附近居民困擾，因此市府規畫將2場晚會移至龍岡大操場舉辦，並提醒周邊停車空間有限，活動期間民眾可將汽車停放於龍岡大操場，搭乘免費接駁車前往會場。

市議員舒翠玲表示，過去附近居民一直反映米干節周邊交通跟噪音讓他們受不了，過去有3年改到龍岡大操場舉辦，去年又重回忠貞市場旁舉行，居民認為不出門不會有交通問題，但噪音大到他們在家待不住，經檢討今年按居民建議將晚會這類型聲音較大的活動，於龍岡大操場舉行，讓噪音及交通問題較舒緩。

市議員王珮毓說，有部分居民認為米干節在市場周圍能帶來商機，但部分覺得造成困擾，今年將2場大活動改到龍岡大操場，利用接駁車方式紓解車流，效果可能還是有限，但至少不會那麼壅塞。

平鎮中正里社區發展協會理事長曾淑梅表示，龍岡大操場可以停車方便，接駁的確會有改善，今年開籌備會有要求主辦單位多發一些居民通行證，讓居民至少出入不會被交通管制攔，就會方便許多，地方要辦繁榮活動都會難免但支持。