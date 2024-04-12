頭份市推出便民新措施 即日起提供行政相驗一站式服務

苗栗縣頭份市公所推行新措施，即日起提供行政相驗一站式服務，民眾如有親人往生移靈至市立殯儀館冰存，可直接在殯儀館櫃檯申請行政相驗，由特約醫師到場直接在館內開立死亡證明，家屬可不用往返醫院、衛生所，節省時間與精力。

頭份市公所指出，生死事大，民眾在面對親人離世當下必然感到悲傷、無助和措手不及，一邊壓抑心中翻騰的情緒，一邊還得應付接踵而來的治喪工作如豎靈、擇日、訃文、法會、告別式、晉塔、除戶等；在連串事務中，最先遇到的就是「相驗」。

市公所殯葬管理所指出，相驗就是「檢視大體」藉以判斷死因，發給死亡證明的程序，相驗分「行政相驗」與「司法相驗」兩種，凡「非病死」或「可疑為非病死」情況，均屬司法相驗範疇；一般老化自然死亡或因病死亡，但不在醫院往生而無法取得醫院開立的死亡證明時，就要由行政相驗程序確定死因，開立死亡證明書。