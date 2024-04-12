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桃園航空城拆遷戶獲加碼補助 地政局：這兩項會先撥款

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員徐其萬指出，航空城拆遷戶加碼補助的細節，政府到現在都沒有說明。圖／桃園市議會質詢即時畫面
議員徐其萬指出，航空城拆遷戶加碼補助的細節，政府到現在都沒有說明。圖／桃園市議會質詢即時畫面

桃園市長張善政、行政院航空城專案小組先後提出加碼航空城拆遷戶補助，市府地政局長蔡金鐘今天在議會工作報告，答詢議員時表示，航空城開發計畫安置住宅降價等5項加碼補助，其中提高拆遷補助，與租屋延長補助兩項補助款預訂6、7月會先撥款。

蔡金鐘答詢說明，航空城開發計畫5項加碼分別為安置街廓獎勵金每坪補助3萬元，安置住宅售價每坪降3萬元，另外還有住家房屋補助費、加速重建獎勵金15%、區外補償購屋建屋補助，住家房屋補助包括拆遷補償從原先20%調高至25%、房租補助。補助的細節資料整理好以後，5月會先向航空城開發區的民代、里長報告，接著和拆遷戶開說明會。

議員徐其萬指出，行政院航空城專案小組今年3月發布上述加碼消息，大部分都兌現市長張善政去年向拆遷戶的加碼承諾，但是現在聽到的都是大項，很多細節例如知道安置住宅每坪售價降3萬元，可是總價為多少等都沒有明確的數字也沒給拆遷戶公文，拆遷戶要規畫貸款等財務不容易拿捏，市府要盡早開說明會。

議員黃婉如要求航空城不要只講加碼補助，有的拆遷戶從大園區搬來桃園區，孩子今年要升國中才知道學區有總量管制，新搬來的學生進不去，市府應該針對這種情形保障拆遷戶就學權益；蔡金鐘表示會請教育局協助。

地政局在工作報告時說明，航空城拆遷安置戶配地自建（安置街廓）有3272 戶，安置戶，受理安置住宅申請核定1177 件包括機場外的蛋白區513件，蛋黃區（機場園區）664件。

航空城 議員

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