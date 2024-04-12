苑裡稻田彩繪「媽祖駕稻」怎麼了？ 山邊媽祖突被消失
苗栗縣知名的苑裡稻田彩繪，今年一期稻作選用白沙屯媽、山邊媽、大甲媽及苑裡慈和宮媽祖的Q版4尊媽祖意象，有如媽祖同樂會，下周六（20日）將舉辦「媽祖駕稻」活動，未料活動前卻生變，不僅山邊媽客神確定不來了，稻田中與白沙屯媽合成同框的山邊媽祖意象也被修圖消失，令人訝異。
台灣民間習俗素有農曆三月瘋媽祖，日前白沙屯拱天宮媽祖吸引近18萬進香大軍徒步進香活動，甫盛大落幕，近日大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動接力登場，下周六即將舉辦的稻田彩繪「媽祖駕稻」活動，訊息一出也立刻引發各方關注。
這場力邀全國香燈腳一起陪白沙屯媽祖走訪苑裡山腳市街，體驗農村產業文化、品嘗在地美食活動，對於稻田彩繪的山邊媽突然消失原因，啟人疑竇。
苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞低調說，主要是因當初計畫爭取的補助經費不如預期，無力按原規畫擴大辦理，雙方協調後，才決定取消邀請山邊媽所屬的清天宮派客神前來共襄盛舉，而為尊重廟方，也將稻田彩繪圖樣做修改。
鄭年鈞強調，為避免人車潮擠爆山腳地區，已規畫周邊停車場並請當地警方協做交管；邀請前來的三尊媽祖客神將在當天活動後，進駐愛情果園內供信眾參拜。
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