快訊

不用再收爛照片！Facebook Messenger添4大更新 可共享相簿、傳高畫質圖片

尷尬？準閣揆樓上公布內閣新人事 唐鳳樓下同步開活動記者會

中職／一粒簽名球被放到拍賣網站抬價至2000 有粉絲呼籲抵制

苑裡稻田彩繪「媽祖駕稻」怎麼了？ 山邊媽祖突被消失

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
原設計的稻田彩繪Q版媽祖意象中，與白沙屯媽合成同框的山邊媽祖圖像及「山邊」字樣被修圖消失，令人訝異。圖／苑裡鎮農會提供
原設計的稻田彩繪Q版媽祖意象中，與白沙屯媽合成同框的山邊媽祖圖像及「山邊」字樣被修圖消失，令人訝異。圖／苑裡鎮農會提供

苗栗縣知名的苑裡稻田彩繪，今年一期稻作選用白沙屯媽、山邊媽、大甲媽及苑裡慈和宮媽祖的Q版4尊媽祖意象，有如媽祖同樂會，下周六（20日）將舉辦「媽祖駕稻」活動，未料活動前卻生變，不僅山邊媽客神確定不來了，稻田中與白沙屯媽合成同框的山邊媽祖意象也被修圖消失，令人訝異。

台灣民間習俗素有農曆三月瘋媽祖，日前白沙屯拱天宮媽祖吸引近18萬進香大軍徒步進香活動，甫盛大落幕，近日大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動接力登場，下周六即將舉辦的稻田彩繪「媽祖駕稻」活動，訊息一出也立刻引發各方關注。

這場力邀全國香燈腳一起陪白沙屯媽祖走訪苑裡山腳市街，體驗農村產業文化、品嘗在地美食活動，對於稻田彩繪的山邊媽突然消失原因，啟人疑竇。

苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞低調說，主要是因當初計畫爭取的補助經費不如預期，無力按原規畫擴大辦理，雙方協調後，才決定取消邀請山邊媽所屬的清天宮派客神前來共襄盛舉，而為尊重廟方，也將稻田彩繪圖樣做修改。

鄭年鈞強調，為避免人車潮擠爆山腳地區，已規畫周邊停車場並請當地警方協做交管；邀請前來的三尊媽祖客神將在當天活動後，進駐愛情果園內供信眾參拜。

原設計的稻田彩繪Q版媽祖，山邊媽祖與白沙屯媽祖合成同框，呈現兩尊媽祖一起乘轎到北港進香意象。圖／苑裡鎮農會提供
原設計的稻田彩繪Q版媽祖，山邊媽祖與白沙屯媽祖合成同框，呈現兩尊媽祖一起乘轎到北港進香意象。圖／苑裡鎮農會提供

彩繪 白沙屯媽祖 香燈腳

延伸閱讀

不用怕天譴！日本繪師畫辣媽「林默娘」為台灣打氣 擲聖筊獲媽祖認證

響應永續淨零碳排議題！福斯商旅ID. Buz化身Q版大甲媽祖純電座駕

互相話別離情依依…明道大學第19次迎大甲媽鑾駕 顏清標感性發言

豐原百年媽祖信仰 厚德季六媽會今自慈濟宮請回1米神尊

相關新聞

苑裡稻田彩繪「媽祖駕稻」怎麼了？ 山邊媽祖突被消失

苗栗縣知名的苑裡稻田彩繪，今年一期稻作選用白沙屯媽、山邊媽、大甲媽及苑裡慈和宮媽祖的Q版4尊媽祖意象，有如媽祖同樂會，下...

苗栗發表青年專刊「夢想序曲」 分享青年創業築夢故事

苗栗縣政府為傳遞青年創業的前景與潛力，上午舉辦青年專刊「夢想序曲 菁選集」新書發表會，記錄了20名返鄉或移居青年創業打拚...

不如竹縣 桃市失能老人補助擬提高

桃園市低收、中低收入戶家中若有65歲以上中重度失能老人需照養中心安置，市府提供每人每月2萬2千元安置補助費，議員孫韻璇發...

桃捷聯開案容積獎勵 議員籲提高

桃園市捷運土地開發案最高容積率760％，遠不及鄰近的新北960％，也不如台中和高雄，多位議員昨呼籲提高，讓更多地主願意參...

串聯桃竹60公里 雙新自行車道啟用

連結桃園市新屋區和新竹縣新豐鄉的「雙新自行車道」，昨由桃園市長張善政及新竹縣長楊文科共同啟用，正式串聯桃竹自行車道長達6...

竹縣中正大橋震損 不影響通行

新竹縣往來芎林鄉與竹東鎮的中正大橋，受花蓮大地震影響，橋面由右岸向左岸水平擠壓，造成左岸水泥護欄破碎，右岸橋頭伸縮縫出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。