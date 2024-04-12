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苗栗市長補選／余文忠、徐筱菁大咖相挺 林志豪獨自拜票

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗市長補選，無黨籍林志豪都以個人挨家挨戶拜票或站路口舉牌，爭取選民認同和支持。 圖／林志豪提供
苗栗市長補選，無黨籍林志豪都以個人挨家挨戶拜票或站路口舉牌，爭取選民認同和支持。 圖／林志豪提供

苗栗市長補選，國民黨候選人余文忠（前右）昨晚在玉清宮廣場造勢，立法院長韓國瑜（前左）站台助講，送「馬到成功」祝高票當選。記者胡蓬生／攝影
苗栗市長補選，國民黨候選人余文忠（前右）昨晚在玉清宮廣場造勢，立法院長韓國瑜（前左）站台助講，送「馬到成功」祝高票當選。記者胡蓬生／攝影

苗栗市長補選明天投票，3選將各自全力衝刺。國民黨候選人余文忠昨晚在玉清宮廣場辦大型團結晚會，邀立法院長韓國瑜、黨主席朱立倫及縣長鍾東錦站台造勢；民進黨候選人徐筱菁發表「蕭美琴強力推薦市長候選人徐筱菁」CF影片；無黨籍林志豪仍單槍匹馬站路口及挨家挨挨戶拜票

徐筱菁昨由民進黨發言人戴瑋姍、苗栗縣議員陳春暖陪同在縣黨部發表競選影片，分享女性參政心路歷程。徐筱菁強調，一定會爭取更多資源注入苗栗，在苗栗兌現政見，一步步改變家鄉，盼鄉親支持她翻轉苗栗。

戴瑋姍表示，徐筱菁是民進黨重點栽培人才，雖然年輕，但已在地方耕耘10年，這就是年輕女性的力量；苗栗市需要一位不作秀只做事的人才，徐筱菁的政見從育兒、青年、婦女、長者到長照都很紮實，一定可為苗栗創造新風貌。

余文忠昨晚團結大會展現氣勢，支持者熱血沸騰；韓國瑜強調，余文忠非常有愛心，長年支持偏鄉學校，現在鍾東錦縣長及2名苗栗立委合力爭取推動大矽谷計畫，更需要一位好的苗栗市長成為助力，苗栗未來的發展可說「後發先至」。

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙昨到余文忠競選服務處拜會，余文忠趁機強調這場市長補選國民黨初選期間已做了最佳民主示範，如今最終戰，他更將堅持清廉參政、反賄選的決心。

林志豪參選後都獨自步行挨家挨戶拜票，或站路口舉牌、到市場或學校大門外發放選舉宣傳面紙，昨也持續維持獨行俠的拜票模式，期待鄉親給他肯定和支持。

苗栗市長將在13日補選，民進黨候選人徐筱菁（中）昨天由民進黨發言人戴瑋姍（右）、苗栗縣議員陳春暖（左）陪同在縣黨部發布「蕭美琴強力推薦徐筱菁」的CF影片。記者胡蓬生／攝影
苗栗市長將在13日補選，民進黨候選人徐筱菁（中）昨天由民進黨發言人戴瑋姍（右）、苗栗縣議員陳春暖（左）陪同在縣黨部發布「蕭美琴強力推薦徐筱菁」的CF影片。記者胡蓬生／攝影

拜票 苗栗市 韓國瑜

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