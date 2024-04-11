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進入關鍵時刻！支持余文忠補選苗栗市長 韓國瑜：武當派後發優勢

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
立法院長韓國瑜（中）傍晚參加國民黨苗栗市長候選人余文忠的選前團結之夜晚會。記者胡蓬生／攝影
立法院長韓國瑜（中）傍晚參加國民黨苗栗市長候選人余文忠的選前團結之夜晚會。記者胡蓬生／攝影

苗栗市補選已到選前關鍵時刻，國民黨候選人余文忠今天傍晚在苗栗市玉清宮廣場辦大型的團結之夜造勢晚會，邀來立法院長韓國瑜 、國民黨主席朱立倫及縣長鍾東錦等多人站台，韓國瑜強調苗栗爭取納入大矽谷計畫，擁有如「武當派」的後發優勢，因新竹科學園區發展太成功，但土地已漸漸不足，勢必往苗栗來發展，需要優秀的苗栗立委、優秀的苗栗市長來配合推動苗栗發展高科技。

韓國瑜推崇余文忠有愛心，多年來默默認養了12所位於原鄉的學校，在非選區捐贈上千萬元，是真正有愛心的市長候選人，且為人處世受到肯定，因此能獲全市28名里長連署支持，他一定要向鄉親推薦，支持余文忠當選苗栗市長，讓未來的苗栗市充滿愛心和能量。

韓國瑜並透露，這屆立委選舉，苗栗至少有4名立委，除了在地的陳超明、邱鎮軍，包括台北的徐巧芯和台中選出的羅廷瑋都是苗栗子弟，他和大家都會為苗栗的發展一起努力打拚。

韓國瑜抵達後先到玉清宮上香參拜，上台前吸引許多韓粉爭相合照，他在台上也頒贈「一馬當先」祝福余文忠高票當選。

今晚的選前團結之夜，包括縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、劉政鴻都來參加，朱立倫稍晚也趕到會場，強調苗栗在今年初的立委選舉展現高度團結，鍾東錦縣長不只有邱鎮軍、陳超明兩席立委協助，背後還有國民黨團54席立委的全力相挺，邱鎮軍留下的市政發展，需要余文忠來接棒完成，並將苗栗打造成縣內最好的模範市。

苗栗市長補選即將投票，國民黨候選人余文忠今天傍晚在苗栗市玉清宮廣場辦大型團結之夜造勢晚會，邀來立法院長韓國瑜（左四）站台支持。記者胡蓬生／攝影
苗栗市長補選即將投票，國民黨候選人余文忠今天傍晚在苗栗市玉清宮廣場辦大型團結之夜造勢晚會，邀來立法院長韓國瑜（左四）站台支持。記者胡蓬生／攝影
立法院長韓國瑜（左三）傍晚參加國民黨苗栗市長候選人余文忠在玉清宮廣場辦的選前團結之夜造勢晚會，並到玉清宮參拜。記者胡蓬生／攝影
立法院長韓國瑜（左三）傍晚參加國民黨苗栗市長候選人余文忠在玉清宮廣場辦的選前團結之夜造勢晚會，並到玉清宮參拜。記者胡蓬生／攝影
立法院長韓國瑜（左）參加國民黨苗栗市長候選人余文忠（右）的選前團結之夜晚會，並贈送「一馬當先」祝福余文忠高票當選。記者胡蓬生／攝影
立法院長韓國瑜（左）參加國民黨苗栗市長候選人余文忠（右）的選前團結之夜晚會，並贈送「一馬當先」祝福余文忠高票當選。記者胡蓬生／攝影

國民黨 苗栗市 補選 韓國瑜

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