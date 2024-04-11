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竹市府斥資980萬二備金 整修升級119指揮中心啟用

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市消防局119指揮中心全面整修後完工啟用，資訊牆可同步監看重要地下道監視器畫面。圖／竹市府提供
新竹市消防局119指揮中心全面整修後完工啟用，資訊牆可同步監看重要地下道監視器畫面。圖／竹市府提供

新竹市消防局119指揮中心設備已使用20多年，因空間配置老舊、環境線路紊亂，衍生監看及操作不易等問題，市府撥用第二預備金980萬元全面整修後完工啟用。全新的指揮中心設有10台超窄邊55吋顯示器設置資訊牆，可同步監看地震資訊、智慧防汛網等畫面，日前0403花蓮大地震即立刻派上用場，隨時監看調度提升災害應變效能。

新竹市119指揮中心位於消防局3樓，消防局指出，因為長年空間配置未更動，許多新增的電腦設備分散各處，造成執勤人員監看受限，這次整修全面大翻新，特別打造一片以10台超窄邊55吋顯示器設置的電腦資訊牆，透過大螢幕一次整合各式即時資訊。

包含各消防分隊最新的戰力管控出勤資訊，還有重要地下道監視器畫面、自建氣象站即時氣象資訊、智慧防汛網以及新聞輿情等畫面，都可一覽無遺，在3日大地震發生當天，大螢幕即秀出最新地震資訊，當天早上調度派遣，就累計多達21救災救護案件。

副市長邱臣遠今天下午代表市長高虹安前往視察，邱臣遠表示，原本空間不敷使用，高虹安市長去年了解情形後，立即同意撥用市府第二預備金980萬元，供消防局全面整修建置119指揮中心，並以現代化、科技化及實用化為目標，提升救災救護效率。

消防局長李世恭也提到，新竹市也有全國第一座119異地暨地下備援中心，採一比一備援模式，可獨立運作，當主中心或中華電信機房因故受損時，可立即切換至地下備援中心，如今指揮中心主中心全新整建後，更加提高了竹市119受理救災救護量能。

消防局表示，指揮中心平時約3到4人執勤，深夜維持2人執勤，當有一定級別的災害發生後，執勤人數會隨時應變增加。另也呼籲民眾，119專線電話為緊急求救使用，市民朋友應珍惜消防資源勿濫用119專線，如為一般市政諮詢需求，可多利用1999市民服務專線，同樣24小時有專人服務。

新竹市副市長邱臣遠今天下午視察竹市全新整建的119指揮中心。圖／竹市府提供
新竹市副市長邱臣遠今天下午視察竹市全新整建的119指揮中心。圖／竹市府提供
新竹市消防局119指揮中心全面整修後完工啟用，全新的指揮中心設有10台超窄邊55吋顯示器設置資訊牆。圖／竹市府提供
新竹市消防局119指揮中心全面整修後完工啟用，全新的指揮中心設有10台超窄邊55吋顯示器設置資訊牆。圖／竹市府提供

0403花蓮大地震 新竹 高虹安

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