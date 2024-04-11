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每月2.2萬元不如台北、新竹 桃園研議調高失能老人安置補助

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市社會局針對家有65歲以上失能老人的低收入與中低收入戶，目前補助每人每月2萬2千元安置費，正研議明年調高額度的可能性（示意圖與新聞事件人物無關）。本報資料照片
桃園市社會局針對家有65歲以上失能老人的低收入與中低收入戶，目前補助每人每月2萬2千元安置費，正研議明年調高額度的可能性（示意圖與新聞事件人物無關）。本報資料照片

桃園市社會局針對低收、中低收入戶家中有65歲以上中重度失能老人需要安置在照養中心情況，提供每人每月2萬2千元安置補助經費，但議員孫韻璇發現台北市相關補助最低金額與桃園相同、最多可達2萬7千元，新竹縣2萬6千元也比桃園高，希望社會局能夠跟進；社會局表示，已著手研議明年調高1千到2千元，若加上每月實報實銷的醫療耗材費補助5千元，應與其他縣市福利差不多。

孫韻璇表示，龜山區有許多長照安置機構，部分機構有與社會局合作，收置低收與中低收入戶家中的中重度失能老人，有時探訪慰問會聽到家屬反映補助不夠，有些服務必須自己另外加錢，對經濟狀況已經不好的他們來說，無疑是沉重負擔。

桃園市社會局指出，針對低收、中低收入戶家中有65歲以上失能老人，桃園除每人每月2萬2千元的安置補助，還有每月5千元的醫療耗材費補助，耗材費採實報實銷，若全部請滿，應與其他縣市補助差不多；但孫韻璇說，醫療耗材費有指定項目才能核銷，內容多為維生耗材，或者是緊急送醫的救護車車資，不一定每個人都有需要，希望市府苦民所苦，多給弱勢一些幫助。

對此，社會局長陳寶民承諾編列明年度預算時討論調高安置補助費用。社會局表示，桃園去年中重度失能老人安置補助經費共編3億元，共863人申請，實際核撥2.27億餘元，今年度預算參考過往核撥情況，改編2.6億元，評估經費應充足。另外，考量民生消費物價成長，社會局也有研議調高安置補助，只是調高幅度還不確定，初步評估會增加1千元到2千元不等，還會再參考其他縣市的做法調整。

低收入戶 新竹 桃園

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