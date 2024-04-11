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苗栗檢察長選前拜會候選人 余文忠：盼檢方監控假新聞

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗地檢署檢察長蔡宗熙（右）今天到國民黨候選人余文忠競選服務處拜會，余文忠向蔡宗熙強調這場市長補選，在黨內初選就已展現最佳的民主示範，補選更將堅持清廉參政、反賄選的決心。圖／余文忠競選總部提供
苗栗地檢署檢察長蔡宗熙（右）今天到國民黨候選人余文忠競選服務處拜會，余文忠向蔡宗熙強調這場市長補選，在黨內初選就已展現最佳的民主示範，補選更將堅持清廉參政、反賄選的決心。圖／余文忠競選總部提供

苗栗市補選13日將投票，苗栗地檢署檢察長蔡宗熙今天前往國民黨候選人余文忠競選服務處拜會，余文忠也趁此機會向蔡宗熙強調這場市長補選，國民黨初選期間已做了最佳的民主示範，如今最終戰，更將堅持清廉參政、反賄選的決心。

余文忠表示，早在參與苗栗縣議員選舉期間，他就已隨著苗栗縣長鍾東錦的步伐，宣誓連署「清廉參政反賄選」，呼籲不分黨派、不分參選類別，都要求候選人和選民不買票、不賣票，即使當選，更要杜絕所有人事關說、工程紅包等各種弊端，樹立良好廉能政治。

他指出，歷來選舉過程中，可發現綠營只會用抹黑、造謠的選舉伎倆，例如高雄造假錄音帶和走路工事件，都證明選前最後一刻利用造假新聞、選後民進黨候選人得利，卻已無法挽回的情況，因此他特別籲請蔡檢察長，除了反賄選，更要監控假新聞、假事件、假訊息的狀況，如發現有造假行為，期望司法機關立即介入，避免造假事件影響選舉，危害台灣民主政治。

余文忠強調，他的競選總部和輔選人員絕不會有買票行為，呼籲選民不要賣票、不要被誤導，更要呼籲支持者如發現有人假借名義買票，可立即通報余文忠競選服務處，並報警處理。

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙（中）今天到國民黨候選人余文忠競選服務處拜會，余文忠藉此機會向蔡宗熙強調這場市長補選，更將堅持清廉參政、反賄選的決心。圖／余文忠競選總部提供
苗栗地檢署檢察長蔡宗熙（中）今天到國民黨候選人余文忠競選服務處拜會，余文忠藉此機會向蔡宗熙強調這場市長補選，更將堅持清廉參政、反賄選的決心。圖／余文忠競選總部提供

苗栗市 補選 賄選

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