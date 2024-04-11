雙新自行車道張善政、楊文科啟用 串聯桃竹60公里車道

桃園市新屋區連結新竹縣新豐鄉的雙新自行車道，今由桃園市長張善政及新竹縣長楊文科共同啟用，未來將可串聯桃竹自行車道長達60公里，彌足過去2縣市因福興溪阻隔需走鄉間小路窘境，讓民眾欣賞濱海風光可以一氣呵成。

自行車騎士以往受福興溪出海口阻隔，新豐到新屋必須繞行台61線車道僅寬3公尺農路才可到建新縣境內，常常造成小車與大車爭道，道安危機險象環生，竹縣府向交通部公路局爭取補助辦理「雙新自行車道」計畫，於福興溪上方興建長230公尺、寬4.5公尺的自行車道跨橋。

横跨新屋及新豐2地的「雙新自行車道跨橋」，工程總經費7900萬元，縣府自籌1350萬元、公路局補助6150萬元及桃園400萬元，工程於前年11月開工，今年1月底完成跨橋搭設，3月完成驗收，未來將由桃園維護管理。

桃園市長張善政表示，今天是新豐及新屋一家親的里程碑，他和前任市長鄭文燦都相當支持，喜歡騎自行車朋友都知道新屋有綠色隧道、永安漁港，但到福興溪口就沒路，需要繞一段相當不便。跨橋完工後，對愛騎車朋友是一大福音，可透過自行車將漂亮景點串聯，對提升桃園新竹觀光有助益，桃園也要將海岸打造觀光旅遊線，與新竹景點一同串聯。