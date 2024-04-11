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雙新自行車道張善政、楊文科啟用 串聯桃竹60公里車道
桃園市新屋區連結新竹縣新豐鄉的雙新自行車道，今由桃園市長張善政及新竹縣長楊文科共同啟用，未來將可串聯桃竹自行車道長達60公里，彌足過去2縣市因福興溪阻隔需走鄉間小路窘境，讓民眾欣賞濱海風光可以一氣呵成。
自行車騎士以往受福興溪出海口阻隔，新豐到新屋必須繞行台61線車道僅寬3公尺農路才可到建新縣境內，常常造成小車與大車爭道，道安危機險象環生，竹縣府向交通部公路局爭取補助辦理「雙新自行車道」計畫，於福興溪上方興建長230公尺、寬4.5公尺的自行車道跨橋。
横跨新屋及新豐2地的「雙新自行車道跨橋」，工程總經費7900萬元，縣府自籌1350萬元、公路局補助6150萬元及桃園400萬元，工程於前年11月開工，今年1月底完成跨橋搭設，3月完成驗收，未來將由桃園維護管理。
桃園市長張善政表示，今天是新豐及新屋一家親的里程碑，他和前任市長鄭文燦都相當支持，喜歡騎自行車朋友都知道新屋有綠色隧道、永安漁港，但到福興溪口就沒路，需要繞一段相當不便。跨橋完工後，對愛騎車朋友是一大福音，可透過自行車將漂亮景點串聯，對提升桃園新竹觀光有助益，桃園也要將海岸打造觀光旅遊線，與新竹景點一同串聯。
新竹縣長楊文科說，感謝鄭文燦當初一口答應支持並提供部分經費，張善政也給予協助，讓橋在386天就順利完工，也展現行政效率。車道橋跨越新豐跟新屋，沿著海岸線都有石滬民眾不必跑到澎湖。而跨橋車到未來可以串連新屋綠色隧道經竹線再銜接至竹市到南寮漁港，將有達60公里的自行車道路線，歡迎全國熱愛騎車的民眾來欣賞美麗海岸線。
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