最高可領4.7萬元 竹市機車汰舊換新補助方案出爐

新竹市政府連年祭出機車汰舊換購補助，從今年初開始就有不少民眾「敲碗」要求市府盡快說明方案。在民眾期盼下，市府環保局今天舉辦記者會，今年加碼補助車齡10年以上機車汰舊換購，最高補助可達4.7萬元，也首度針對車齡達20年以上的二行程機車汰舊換購加碼補助，最高可領2.6萬元，希望加速淘汰老舊機車，打造低碳家園。

新竹市環保局指出，新竹市近年透過汰舊換新補助及稽查管制雙管齊下，2003年12月31日前出廠的二行程機車僅剩3324輛，占全市機車總數1.1%，但有鑒於二行程機車排汙濃度一氧化碳是四行程機車3.2倍，碳氫化合物更高達28.6倍，今年特別補助汰換。

環保局今天在幸福廣場舉辦「新竹市電動機車汰舊換新加碼補助」記者會，副市長邱臣遠到場公布今年度的汰舊換購電動機車方案，只要今年底前設籍新竹市，淘汰2013年12月31日前出廠的機車，並同時換購電動機車，就能獲得中央及市府加碼補助。

今年度方案補助對象分「一般民眾、中低收入戶」兩大類，並依據老舊機車的「二行程、四行程」兩種類型及換購電動機車的「小型輕型、輕型、重型」三大類型，各有不同補助總額。一般民眾汰換二行程機車可獲補助1.91萬元至2.6萬元，若是汰換四行程機車可獲補助1.51萬元至2.1萬元。

若為中低收入戶可獲補助換購費用2.71萬元至4.1萬元及充電費用6千元，合計可獲補助費用3.31萬元至4.7萬元。購車補助期限可追溯至今年元旦，由於補助額度有限，並提醒依照去年經驗，去年大約8月補助額滿，今年若在觀望想申請補助者手腳要快。

市府環保局也說明，近年積極推動汰舊換新，鼓勵民眾選購零燃油、零排氣的電動機車，目前設籍登記新竹市的電動機車大幅成長，從2015年922輛一路增至今年2月的1萬4719輛，占全市28萬輛機車的5.1%，占比為非六都排名第一、全台排名第4名。