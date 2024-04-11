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苗栗台72線增2匝道 王國材允評估

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生／苗栗報導
台72線苗栗市新東大橋、國道1號匝道案，地方殷殷期盼，交通部長王國材等人昨天聽取縣政府簡報。記者范榮達／攝影
台72線苗栗市新東大橋、國道1號匝道案，地方殷殷期盼，交通部長王國材等人昨天聽取縣政府簡報。記者范榮達／攝影

台72線與苗栗市新東大橋、國道1號近在咫尺，看得到卻連接不上，地方爭取增設2條匝道便利交通和紓解車流，但遲未定案，交通部長王國材昨會勘後允諾檢討，請縣府盡快重新調查和研議，交通部會設法協助；台3線「絕命彎道」也將研議長期改善方案。

立院交通委員會昨考察苗栗縣交通建設，王國材率公路局長陳文瑞、高速公路局長趙興華等人現勘台72與新東大橋、國道1號匝道案。

縣長鍾東錦和立委邱鎮軍等人說，台72是重要東西向道路，也是全台少數沒有連接國道的快速道路，新設匝道有助紓解國1、市區和工業區的交通。

陳文瑞、趙興華表示，台72新東大橋匝道案，因考量距離玉清大橋、龜山大橋匝道過近，加上交通服務水準評估，去年12月審查未通過設置門檻；國1匝道有地屬敏感帶及高低落差大等問題，評估設置可行性不高。

王國材表示，體會地方殷殷期盼，新東大橋匝道案去年底審查的資料是2018年的交通服務水準調查，請縣府盡快重新調查，再提報審查，交通部會協調委員；國1匝道案較屬技術層面，請高公局與縣府研議，如全套交流道不行，半套也可考慮。

王國材也會勘台3線三灣鄉103.6公里處的大彎道「絕命彎道」，當地剛完成部分短期改善措施，包括車道縮減、增設中央充水式護欄和測速照相，縣府建議長期需檢討103公里兩處約220公尺道路線型、縮小車輛過彎幅度等，公路局將研議。

交通部長 國道 王國材

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