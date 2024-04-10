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桃園道路挖掘違規率前5名 市府工程包商占3名挨批

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園去年道路挖掘工程違規態樣共計1053件，未依規定安排交員人員有90件，在違規態樣排第4名。圖／桃園市養工處提供
桃園去年道路挖掘工程違規態樣共計1053件，未依規定安排交員人員有90件，在違規態樣排第4名。圖／桃園市養工處提供

桃園市政府去年核准1.2萬件道路挖掘許可證，許多重要道路施工已影響交通動線及商家生計，但有些施工單位未做好交通管制，施作後又未依規定復原道路，引發民怨；桃園市副市長王明鉅表示，已注意到狀況，有要求交通局與水務局檢討精進。

桃園市養工處統計，全市去年道路挖掘工程違規狀況共計1053件，違規態樣前4名依序為道路管溝柏油修復不良225件、未回傳施工攝影畫面172件、未依規定復原道路交通標示及標線105件和未依規定安排交維人員90件；桃園市議員黃敬平指出，除了未回傳施工攝影畫面，其他違規態樣都對交通有影響，例如柏油修復不良造成路面崎嶇，未安排交維人員也使工地周邊交通混亂。

黃敬平表示，道路挖掘違規率前五名分別為寶鼎再生水公司44%、亞太電信43%、泉鼎水務29%、山峰自辦市地重劃會29%和日鼎水務企業26%。其中，寶鼎、泉鼎與日鼎分別承接桃園市再生水與下水道工程，施作公共工程卻是違規大戶，雖然依合約規定可扣工程款，但似乎無法遏止違規，難道幾千元的工程款對業者來說不痛不癢，所以罰不怕？

王明鉅表示已注意到問題，市府上個月底開道安會報已提出討論，有要求水務局與交通局提精進方案。

水務局回應，目前除了加強現場施工人員的教育訓練，水務局也有派人在道路挖掘管理中心監控各工地回傳影像情況，一有問題隨時連絡現場修正改善。另外，水務局也成立了督導小組，以不定期、不事先通知方式進行稽查，盡量降低違規發生。

交通局表示，針對業者施作公共工程有缺失問題，日前已在道安會報提出討論，當時除了有要求業者列席，也有檢討改進方案。由於業者施工必須申請道路開挖證明，另15米以上道路、施工超過5天或8米以上道路、施工超過3天得先向交通局申請交維計畫，未來如果業者違規，交通局會立即撤銷交維計畫核准，路證將即刻失效，業者必須重新申請證明，道路也得復原，盼藉由可能增加行政程序和施工成本的做法，遏止違規情事。

桃園去年道路挖掘工程違規態樣共計1053件，未依規定安排交員人員有90件，在違規態樣排第4名。圖／桃園市養工處提供
桃園去年道路挖掘工程違規態樣共計1053件，未依規定安排交員人員有90件，在違規態樣排第4名。圖／桃園市養工處提供
桃園去年道路挖掘工程違規態樣共計1053件，未依規定安排交員人員有90件，在違規態樣排第4名。圖／桃園市養工處提供
桃園去年道路挖掘工程違規態樣共計1053件，未依規定安排交員人員有90件，在違規態樣排第4名。圖／桃園市養工處提供
桃園去年道路挖掘工程違規態樣共計1053件，道路管溝柏油修復不良為最大宗，共計225件。圖／桃園市養工處提供
桃園去年道路挖掘工程違規態樣共計1053件，道路管溝柏油修復不良為最大宗，共計225件。圖／桃園市養工處提供

桃園 王明鉅

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