推廣原鄉咖啡 茶改場創台灣咖啡分類分級評鑑系統

近年來桃園復興區內種植咖啡農友日漸增加，至今種植面積約有20公頃，咖啡成為其明星特色產業，農業部茶及飲料作物改良場輔導及推廣原鄉咖啡產業，首次與復興高坡部落發展協會合作，舉辦「2024歐韻杯精品咖啡生豆評鑑交流示範賽」，結合茶改場研發台灣咖啡分類分級評鑑系統，藉由專業性的精品咖啡評鑑引導原鄉咖啡農建立品質分級觀念，展現國產咖啡多樣化加工處理技術，並向消費者介紹優質台灣咖啡，以提升國產咖啡品質及拓展國內消費市場，促進國人對原鄉咖啡認識。

茶改場場長蘇宗振表示，台灣咖啡分類分級是一套創新且專為台灣咖啡設計杯測評分表格及分級系統，以科學化感官品評表格及數位化，建立一套具簡易操作又親民化的咖啡評鑑系統，讓國人有咖啡分級的概念，並同步提升品質。茶改場為推廣TCAGs評鑑系統及輔導原鄉部落，今年首次與桃園市復興區高坡部落發展協會合作，將TCAGs評鑑系統導入賽事，並協助賽事遴選及校正評審團隊，更重要的是以TCAGs作為賽事評鑑的規範，使咖啡農種植的咖啡以科學化來呈現其風味品質的標準及指標。

茶改場說，國產咖啡輔導策略，應強調發展各產區特色、精進栽培技術與後製加工處理、強調市場差異化的產品區隔，為支持原鄉特色產業發展，將加強從品種選育、精進田間管理技術、到輔導咖啡豆採後處理設備及辦理烘焙後製、杯測等講習與評鑑課程，以提升部落經濟並促進青年回流，改善國內咖啡生產者經營管理能力，並提升國產咖啡品質。