4度流標再招標…1.4億元慈雲路空橋引關切 新竹市府：將延長等標期

新竹市政府獲竹科管理局補助共投入1.4億元的慈雲路空橋新闢工程昨天4度流標，引發關埔地區居民關切。新竹市政府工務處已經重新上網公告，預計15日截標，工務處長陳明錚說，希望能有更多廠商參與投標，預計將延長等標時間至下周截止，有機會能夠決標。

新竹市長高虹安前年底上任後力推興建關埔全區空橋，並喊出跨越慈雲路、埔頂三路交叉口的第一期空橋要在去年底發包，並獲國科會新竹科學園區管理局補助1億1934萬元，但工程招標不順，去年底3度流標確定去年底發包工程無望。

經市府檢討評估主因慈雲路空橋施工工法難度高，影響廠商投標意願，今年調整工法後並將「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」預算金額從1億3770萬5591元，拉高至1億4193萬8576元後進行第4次招標，未料昨天開標再度流標。

市府工務處長陳明錚說，第4次招標有廠商投標，主要是因為投標家數不足3家而流標，目前已將再度上網公告招標。他也表示，先前因為施工工法會引起較大噪音，廠商擔心引發民怨、陳抗，因而對投標卻步，今年已調整施作空橋基礎工法，廠商投標意願已經提高。

陳明錚說，「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」招標公告已在今天上網，原訂15日截標，為了讓更多廠商參與，有時間準備招標文件，工務處後續將依照採購法延長等標時間，目前預計將延長至下周截標，希望能有更多廠商投標，評選出優秀廠商施作空橋。