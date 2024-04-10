快訊

上「夜夜秀」爆黃子佼拍少女裸照被消音 吳宗憲證實了

背包有證件！太魯閣砂卡礑第5具遺體尋獲 游家5口回家了

幕後／為何會有馬習二會？馬英九想站在歷史高度 為台灣人發聲

4度流標再招標…1.4億元慈雲路空橋引關切 新竹市府：將延長等標期

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府獲竹科管理局補助共投入1.4億元的慈雲路空橋新闢工程昨天4度流標，引發關埔地區居民關切，新竹市政府工務處已經重新上網公告。記者張裕珍／攝影
新竹市政府獲竹科管理局補助共投入1.4億元的慈雲路空橋新闢工程昨天4度流標，引發關埔地區居民關切，新竹市政府工務處已經重新上網公告。記者張裕珍／攝影

新竹市政府獲竹科管理局補助共投入1.4億元的慈雲路空橋新闢工程昨天4度流標，引發關埔地區居民關切。新竹市政府工務處已經重新上網公告，預計15日截標，工務處長陳明錚說，希望能有更多廠商參與投標，預計將延長等標時間至下周截止，有機會能夠決標。

新竹市長高虹安前年底上任後力推興建關埔全區空橋，並喊出跨越慈雲路、埔頂三路交叉口的第一期空橋要在去年底發包，並獲國科會新竹科學園區管理局補助1億1934萬元，但工程招標不順，去年底3度流標確定去年底發包工程無望。

經市府檢討評估主因慈雲路空橋施工工法難度高，影響廠商投標意願，今年調整工法後並將「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」預算金額從1億3770萬5591元，拉高至1億4193萬8576元後進行第4次招標，未料昨天開標再度流標。

市府工務處長陳明錚說，第4次招標有廠商投標，主要是因為投標家數不足3家而流標，目前已將再度上網公告招標。他也表示，先前因為施工工法會引起較大噪音，廠商擔心引發民怨、陳抗，因而對投標卻步，今年已調整施作空橋基礎工法，廠商投標意願已經提高。

陳明錚說，「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」招標公告已在今天上網，原訂15日截標，為了讓更多廠商參與，有時間準備招標文件，工務處後續將依照採購法延長等標時間，目前預計將延長至下周截標，希望能有更多廠商投標，評選出優秀廠商施作空橋。

新竹 行人 陳抗

延伸閱讀

新竹棒球場改善 市府首次發包覆土移除工程流標

信義空橋地震鋼索斷？ 網熱議超嚇人…北市：非結構鋼索

男三峽登山失聯四天 今淸肺農場附近找到….愛犬護屍

新竹棒球場覆土移除昨招標 營造商向法院聲請保全證據

相關新聞

「絕命彎道」事故頻傳！中央、地方今會勘台3線103.6公里改善方案

台3線公路三灣、獅潭路段是大型重機騎士馳騁的熱門路線，但沿線彎道多，三灣鄉102至103公里處，去年迄今已發生31件車禍...

竹北市立幼兒園招生80名「弱勢生優先」 課後延長照顧至18時

竹北市公所今天表示，竹北市幼兒園開始招生有80個名額，弱勢生採優先入園，餘額則供給一般幼兒申請就讀，為體恤雙薪家庭需求，...

4度流標再招標…1.4億元慈雲路空橋引關切 新竹市府：將延長等標期

新竹市政府獲竹科管理局補助共投入1.4億元的慈雲路空橋新闢工程昨天4度流標，引發關埔地區居民關切。新竹市政府工務處已經重...

桃園工地交維找嘸人？議員籲增加義交 桃警：去年剛擴編

桃園許多重大公共工程都在進行，但交通維護管理不利，交通打結時有所聞，養工處統計工地周邊道路未依規定安排交維人員計有90件...

迎四月雪！苗栗縣府與5鄉鎮安排桐花小旅行 邀民眾漫步山林「遶山花」

桐花即將盛開，迎來滿山的「四月雪」，苗栗縣政府今年與5個鄉鎮市將聯合舉辦苗栗桐花祭及桐花小旅行，推出賞桐系列活動，邀各地...

清明連假慘成「彩虹河」！鳳山溪將裝170支監視器 就怕有心人偷排汙

新竹縣鳳山溪日前再次被發現浮現油汙，雖採檢水質並無異常，且研判可能是機油外漏導致，不過仍造成關西居民氣憤。新竹縣警方透露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。