桃園工地交維找嘸人？議員籲增加義交 桃警：去年剛擴編

桃園許多重大公共工程都在進行，但交通維護管理不利，交通打結時有所聞，養工處統計工地周邊道路未依規定安排交維人員計有90件，在所有違規態樣排第4名。市議員黃敬平指出，有業者反映違規是因為找不到義交，桃園正值建設年，建議市府擴大義交編制，相關協勤經費由聘僱義交的業者支付。

桃園市警局交通大隊表示，義交是依據「民防團隊編組訓練演習服務及資源軍事勤務辦法」設置，法規明定大隊長及中隊長人數，隊員則無限制，各縣市義交人數主要與年度經費預算有關。桃園因應重大建設開發，今年預算共編3768萬4千元，編制從去年8百名擴增至今年1千名，目前實際員額995名，就通勤時段路口站崗交維工作，現行編制還能應付。

黃敬平表示，桃園義交人數就通勤時段路口交維勤務尚屬充足，但一般上班時間，義交可能因為另有本業無法協助工地交維工作，而工地外圍道路指揮交通依定要具備義交身分才行，有違規業者反映不是刻意違規，是真的請不到義交。桃園正值建設年，中壢與平鎮的鐵路地下化工程也準備進行，未來交維人員需求勢必比現在高，因此建議市府擴編，而相關經費請業者支應。

警方表示，桃園義交目前編制995名，尚不足5名，其原因與民眾意願有關，由於今年剛擴編200名，暫無再擴編計畫，不過後續若民眾意願高過編制人數，會再評估可能性。