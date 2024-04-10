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迎四月雪！苗栗縣府與5鄉鎮安排桐花小旅行 邀民眾漫步山林「遶山花」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府今年與5個鄉鎮市將聯合舉辦苗栗桐花祭及桐花小旅行，推出賞桐系列活動，縣府上午宣傳桐花祭， 邀各地民眾到苗栗賞桐。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今年與5個鄉鎮市將聯合舉辦苗栗桐花祭及桐花小旅行，推出賞桐系列活動，縣府上午宣傳桐花祭， 邀各地民眾到苗栗賞桐。圖／苗栗縣政府提供

桐花即將盛開，迎來滿山的「四月雪」，苗栗縣政府今年與5個鄉鎮市將聯合舉辦苗栗桐花祭及桐花小旅行，推出賞桐系列活動，邀各地民眾來苗栗漫步山林「遶山花」，體驗客庄好風情。

縣府上午宣傳桐花祭，縣副縣長鄧桂菊表示，4月21日縣府將在大湖薑麻園休閒園區辦「苗栗桐花祭」藝起桐樂美好薑來活動，規畫「祈花」傳統伯公祭儀、「尋花」邊賞桐邊聆聽悅耳歌唱、「花聚」讓民眾駐足品嘗在地特產薑黃茶，並欣賞客家藝文演出、「花果」結合在地小農及文創業者展售商品，邀大家一同參與小農市集、在花樹下邊品茶邊欣賞音樂會，感受山城桐花紛飛的浪漫 。

與鄉鎮公所合作推出的5場桐花小旅行，包括造橋4月20、27日的「樂遊造橋」、苗栗4月27日「貓裡桐花小旅行」、三義4月27日「桐遊義境」、南庄4月20日至5月5日的「南庄桐樂會」及卓蘭4月14至28日共4場桐花小旅行，盼透過一系列桐花遊程及體驗，讓鄉親在4、5月以輕旅行方式欣賞如飄雪般的美麗桐花。

文化觀光局副局長黃智群指出，為吸引民眾深度體驗桐花美景，今年賞桐步道沿線安排賞桐聚點，邀街頭藝人演出，以歌聲、音樂引領民眾賞桐。路線分輕鬆組、導覽挑戰組，輕鬆組自由參加，導覽挑戰組安排兩梯次40人，採預約報名，還規畫接駁車，名額80人，從苗栗高鐵站、苗栗火車站、大湖酒莊定點接駁遊客至薑麻園，報名即可獲桐花杯墊，桐花導覽組及接駁車服務全程免費參加，報名從今天4月10日下午2點至17日下午6點，報名資訊https://www.accupass.com/go/miaolitungblossom

黃智群說，4月21日苗栗桐花祭還有好康可拿，當天只要在小農市集消費滿額送超商禮券，在「苗栗玩透透」貼文上傳活動照片即可兌換伴手禮；另外在桐花步道據點集章，滿4個章就可兌換精美小禮，送完為止；詳情可上苗栗文觀局網站或追蹤「苗栗玩透透」fb專頁，掌握最新訊息。

苗栗縣政府今年與5個鄉鎮市將聯合舉辦苗栗桐花祭及桐花小旅行，推出賞桐系列活動，縣府上午宣傳桐花祭， 邀各地民眾到苗栗賞桐。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今年與5個鄉鎮市將聯合舉辦苗栗桐花祭及桐花小旅行，推出賞桐系列活動，縣府上午宣傳桐花祭， 邀各地民眾到苗栗賞桐。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今年與5個鄉鎮市將聯合舉辦苗栗桐花祭及桐花小旅行，推出一系列賞桐活動，縣府上午宣傳桐花祭， 廣邀各地民眾到苗栗賞桐。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今年與5個鄉鎮市將聯合舉辦苗栗桐花祭及桐花小旅行，推出一系列賞桐活動，縣府上午宣傳桐花祭， 廣邀各地民眾到苗栗賞桐。圖／苗栗縣政府提供

南庄 桐花祭 音樂會

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