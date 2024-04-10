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「絕命彎道」事故頻傳！中央、地方今會勘台3線103.6公里改善方案

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台3線公路三灣鄉102至103公里處去年迄今已發生31件車禍，尤其103.6公里的大彎道更被稱為「絕命彎道」，交通部長王國材及縣長鍾東錦上午率員到現場會勘改善方案。記者胡蓬生／攝影
台3線公路三灣鄉102至103公里處去年迄今已發生31件車禍，尤其103.6公里的大彎道更被稱為「絕命彎道」，交通部長王國材及縣長鍾東錦上午率員到現場會勘改善方案。記者胡蓬生／攝影

台3線公路三灣、獅潭路段是大型重機騎士馳騁的熱門路線，但沿線彎道多，三灣鄉102至103公里處，去年迄今已發生31件車禍，尤其103.6公里的大彎道更被稱為「絕命彎道」，事故頻傳，立院交通委員會邱鎮軍等立委、交通部長王國材、苗栗縣長鍾東錦上午都到場會勘改善方案，該處路段最近剛完成部分短期改善措施，包括道路中央設置充水式護欄，車道縮減 ，以防騎士自摔衝往對向車道的風險，此外也將增設定點測速照相，並研擬長期改善方案。

苗栗縣警局統計數據資料顯示，三灣102、103公里路段去年迄今已發生31件事故，今年2月間一名18歲騎士在103.6公里大彎道自摔後滑往對向車道喪命，公路局及縣府等單位會勘短期改善方案，包括雙向車道都改為一大一小，並密集設置分隔桿及充水式護欄 ，希望降低重機騎士過彎時的車速，如果壓車自摔時可減少衝往對向的風險，此外路旁大片空地是追焦手聚集熱點，騎士喜歡在此表現壓車過彎的帥勁，但如果不慎摔車，衝往對向車道與來車碰撞，死亡事故風險高，目前空地已畫設槽化線，防止追焦手聚集拍照。

公路局提出的改善策略包括設置中央分隔島，鍾東錦認為浪漫台3線風景美，應避免破壞道路景致，相關設施也要避免影響沿線居民出行。討論後，將在彎道起點增設固定測照桿，以降低騎士行經彎道的車速，縣府並提出長期改善方案，建議公路局檢討103公里兩處約220公尺的道路線型，縮小車輛過彎幅度，以降低騎士自摔及外拋風險。

聯電榮譽副董事長宣明智的女婿十多年前在附近彎道摔車身亡，尤其關注改善台3線道路安全，他建議部分危險路段應將60公里速限降低，並應設有明顯警告標誌，提高騎士警覺。

台3線公路三灣鄉102至103公里處去年迄今已發生31件車禍，尤其103.6公里的大彎道更被稱為「絕命彎道」，交通部長王國材及縣長鍾東錦上午到現場會勘改善方案。記者胡蓬生／攝影
台3線公路三灣鄉102至103公里處去年迄今已發生31件車禍，尤其103.6公里的大彎道更被稱為「絕命彎道」，交通部長王國材及縣長鍾東錦上午到現場會勘改善方案。記者胡蓬生／攝影
台3線公路三灣鄉102至103公里處去年迄今已發生31件車禍，尤其103.6公里的大彎道更被稱為「絕命彎道」，交通部長王國材及縣長鍾東錦上午率員到現場會勘改善方案。記者胡蓬生／攝影
台3線公路三灣鄉102至103公里處去年迄今已發生31件車禍，尤其103.6公里的大彎道更被稱為「絕命彎道」，交通部長王國材及縣長鍾東錦上午率員到現場會勘改善方案。記者胡蓬生／攝影
台3線103.6公里路段被稱「絕命彎道」，短期改善措施包括雙向車道都改為一大一小，並密集設置分隔桿及充水式護欄 ，希望降低重機騎士過彎時的車速，減低摔車外拋的風險。記者胡蓬生／攝影
台3線103.6公里路段被稱「絕命彎道」，短期改善措施包括雙向車道都改為一大一小，並密集設置分隔桿及充水式護欄 ，希望降低重機騎士過彎時的車速，減低摔車外拋的風險。記者胡蓬生／攝影
台3線公路三灣鄉102至103公里處去年迄今已發生31件車禍，尤其103.6公里的大彎道更被稱為「絕命彎道」，交通部長王國材及縣長鍾東錦上午率員到現場會勘改善方案。記者胡蓬生／攝影
台3線公路三灣鄉102至103公里處去年迄今已發生31件車禍，尤其103.6公里的大彎道更被稱為「絕命彎道」，交通部長王國材及縣長鍾東錦上午率員到現場會勘改善方案。記者胡蓬生／攝影

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