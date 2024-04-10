增加直行車道避免交通回堵 桃園中豐北路8路口將改善

桃園中壢中豐北路為往來中壢市區及青埔地區的重要道路之一，不過該路2道快車道分別為直行及左彎專用，有民代發現車道上下班時間車速快，恐讓停等左彎車增加被撞風險及交通堵塞，希望規畫偏心左轉車道。桃園交通局回應，中豐北路共有8路口將打除部分中央分隔道設置偏心左轉道，目前刻正辦理規畫設計相關事宜，待設計定案後才能確認預計施工經費。

中豐北路上有興南捷運站及重劃區，也是往來中壢市區跟青埔的重要聯絡道路之一，不過市議員彭俊豪表示，該路段每到上下班尖峰時間，總會有大量車流，不過現在只有1道直行跟1道左彎專用道，明顯會有車流堵塞問題。

彭俊豪說，加上有些用路人會不清楚是左彎專用，導致左彎停等車輛恐會遭後方較快車速車流撞上，增加停等風險，也會讓車輛在路口要切出至直行車道堵塞。現在其他路段設置偏心左轉道，的確有看到成效，因此希望相關單位評估改善。

交通局交通工程科長曾啟倫表示，因環北路至領航北路路段的中豐北路皆設置有快慢分隔島，在2快車道內側現況為左轉專用車道，不過觀察發現左轉量少，常使直行車占用內側車道以致違規，故擬打除中央分隔島來增設一偏心左轉車道，讓原本內側左轉車道調整為直行車道，增加其道路容量，提升使用效益。

曾啟倫說，要改善的共有8個路口，分別為啟文路、大農路、民權路、東芝路、興北三路、興北二路、興北一路及興南路，目前刻正辦理規畫設計相關事宜，待設計定案後才能確認預計施工經費。