快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

增加直行車道避免交通回堵 桃園中豐北路8路口將改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢中豐北路2道快車道分別為直行及左彎專用，有民代希望規畫偏心左轉車道，避免壅塞，桃園交通局回應，中豐北路共有8路口將打除部分中央分隔道設置偏心左轉道。記者翁唯真／攝影
桃園中壢中豐北路2道快車道分別為直行及左彎專用，有民代希望規畫偏心左轉車道，避免壅塞，桃園交通局回應，中豐北路共有8路口將打除部分中央分隔道設置偏心左轉道。記者翁唯真／攝影

桃園中壢中豐北路為往來中壢市區及青埔地區的重要道路之一，不過該路2道快車道分別為直行及左彎專用，有民代發現車道上下班時間車速快，恐讓停等左彎車增加被撞風險及交通堵塞，希望規畫偏心左轉車道。桃園交通局回應，中豐北路共有8路口將打除部分中央分隔道設置偏心左轉道，目前刻正辦理規畫設計相關事宜，待設計定案後才能確認預計施工經費。

中豐北路上有興南捷運站及重劃區，也是往來中壢市區跟青埔的重要聯絡道路之一，不過市議員彭俊豪表示，該路段每到上下班尖峰時間，總會有大量車流，不過現在只有1道直行跟1道左彎專用道，明顯會有車流堵塞問題。

彭俊豪說，加上有些用路人會不清楚是左彎專用，導致左彎停等車輛恐會遭後方較快車速車流撞上，增加停等風險，也會讓車輛在路口要切出至直行車道堵塞。現在其他路段設置偏心左轉道，的確有看到成效，因此希望相關單位評估改善。

交通局交通工程科長曾啟倫表示，因環北路至領航北路路段的中豐北路皆設置有快慢分隔島，在2快車道內側現況為左轉專用車道，不過觀察發現左轉量少，常使直行車占用內側車道以致違規，故擬打除中央分隔島來增設一偏心左轉車道，讓原本內側左轉車道調整為直行車道，增加其道路容量，提升使用效益。

曾啟倫說，要改善的共有8個路口，分別為啟文路、大農路、民權路、東芝路、興北三路、興北二路、興北一路及興南路，目前刻正辦理規畫設計相關事宜，待設計定案後才能確認預計施工經費。

彭俊豪表示，他也觀察到領航北路也有類似情況，不過並不是所有路口都適合做偏心左轉道，還需要經過評估，會持續跟交通局聯繫如何改善交通問題。

桃園中壢中豐北路2道快車道分別為直行及左彎專用，有民代希望規畫偏心左轉車道，避免壅塞，桃園交通局回應，中豐北路共有8路口將打除部分中央分隔道設置偏心左轉道。記者翁唯真／攝影
桃園中壢中豐北路2道快車道分別為直行及左彎專用，有民代希望規畫偏心左轉車道，避免壅塞，桃園交通局回應，中豐北路共有8路口將打除部分中央分隔道設置偏心左轉道。記者翁唯真／攝影

彭俊豪 車道

延伸閱讀

桃園1家3口遊太魯閣1死2傷 張善政不捨：罹難者是市府文化局志工

中職／尋找場地中…猿隊向球迷致歉 18日複檢桃園

長榮航空2024春季線上旅展 最低優惠價2088元起

鄭文燦2026回鍋選市長對決張善政？ 2人球場互動竟是這態度

相關新聞

「絕命彎道」事故頻傳！中央、地方今會勘台3線103.6公里改善方案

台3線公路三灣、獅潭路段是大型重機騎士馳騁的熱門路線，但沿線彎道多，三灣鄉102至103公里處，去年迄今已發生31件車禍...

清明連假慘成「彩虹河」！鳳山溪將裝170支監視器 就怕有心人偷排汙

新竹縣鳳山溪日前再次被發現浮現油汙，雖採檢水質並無異常，且研判可能是機油外漏導致，不過仍造成關西居民氣憤。新竹縣警方透露...

竹市殯儀館試辦「無煙靈位牌區」 推廣靈前不插香

新竹市立殯儀館（追思園）響應環保，近日在新館試辦啟用「無煙靈位牌區」，推廣「靈前不插香」，共有30個靈位供喪家使用，目前...

新東大橋、國道1號「看得到用不到」 交通部允檢討評估苗栗台72線2大匝道案

台72線與苗栗市新東大橋、國道1號近在咫尺，看得到卻連接不上，交通部長王國材今天現勘，感受到重要性，及地方人士殷殷期盼，...

2024龍岡米干節敲定了 雲南文化公園龍岡大操場2地辦

桃園市2024龍岡米干節舉辦地點一波三折，市政府觀光旅遊局邀集龍岡忠貞商圈業者、民代等代表會商，否決龍岡國中地點，觀旅局...

竹縣「勞工大學」4月29日開課 160場免費課程等你報名

新竹縣政府持續辦理「勞工大學暨微型創業經營輔導計畫」，今年邁入第3年，參與課程的學員人數已超過1萬5千人，讓更多讓有志創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。