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竹市殯儀館試辦「無煙靈位牌區」 推廣靈前不插香

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立殯儀館（追思園）響應環保，近日在新館試辦啟用「無煙靈位牌區」，推廣「靈前不插香」，共有30個靈位供喪家使用。圖／竹市府提供
新竹市立殯儀館（追思園）響應環保，近日在新館試辦啟用「無煙靈位牌區」，推廣「靈前不插香」，共有30個靈位供喪家使用。圖／竹市府提供

新竹市立殯儀館（追思園）響應環保，近日在新館試辦啟用「無煙靈位牌區」，推廣「靈前不插香」，共有30個靈位供喪家使用，目前暫不收費。除了希望提供治喪家屬友善又環保的祭祀安靈空間，也期待為低碳永續家園盡一分心力。

新竹市殯葬管理所的臨時靈位牌區設於舊館室外及新館二樓，允許焚香弔唁，但室外牌位區毗鄰車道以及人車爭道易產生危險，且汽機車廢氣與焚香空汙混雜。新竹市政府民政處長施淑婷表示，市府此次增設室內無煙靈位牌區，整體環境明亮簡潔且配置空調，可提升殯葬服務品質。

新竹市殯葬管理所長黃坤勝進一步說明，室內無煙靈位牌區的使用以「靈前不插香」為原則，供桌可放置鮮花、供品，並設有放置招魂幡的角落，喪家或弔唁民眾焚香祭拜後須把將香留置室外公用香爐。此外，也鼓勵民眾團體祭拜以1人代表持香為原則，有效改善周邊空氣品質，讓治喪環境再升級。

殯葬管理所指出，為鼓勵治喪家屬響應使用，無煙靈位牌區暫不收費，治喪家屬可依宗教信仰擺設宗教用品，殯管所期望在傳統禮俗之下，提供溫馨的治喪環境場域並兼顧環保。

市長高虹安說，竹市殯儀館是市民朋友治喪重要場域，市府希望透過增設無煙式靈位牌區，大幅改善原臨時靈位牌區環境不佳問題，以最莊嚴的態度，讓治喪家屬得到撫慰，也對往生者致上最大的敬意，同時提供市民便利的殯葬服務，以及更優質的治喪環境。

新竹市立殯儀館（追思園）響應環保，近日在新館試辦啟用「無煙靈位牌區」，推廣「靈前不插香」，共有30個靈位供喪家使用。圖／竹市府提供
新竹市立殯儀館（追思園）響應環保，近日在新館試辦啟用「無煙靈位牌區」，推廣「靈前不插香」，共有30個靈位供喪家使用。圖／竹市府提供
新竹市立殯儀館（追思園）響應環保，近日在新館試辦啟用「無煙靈位牌區」，推廣「靈前不插香」。圖／竹市府提供
新竹市立殯儀館（追思園）響應環保，近日在新館試辦啟用「無煙靈位牌區」，推廣「靈前不插香」。圖／竹市府提供

新竹 殯儀館 高虹安

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