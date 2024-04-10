繳費更方便！竹市路外停車場推行動支付、月租線上繳

無現金化、多元支付越來越普及，新竹市目前共40處公有路外停車場，其中10場已提供第三方支付服務、17場提供月租線上繳費服務。市長高虹安今宣布，市府將於5月底再針對停車率高的7處停車場，優先建置第三方支付服務，預計2025年擴及全市停車場，今年底則將完成全市27處停車場月租線上繳費服務建置，落實「智慧治理」。

交通處長倪茂榮表示，去年市府推出月租線上繳費服務至今，已有17處停車場使用月租線上繳費，使用民眾達7萬5273人次，廣獲好評，市府更接獲民意，希望將第三方支付擴及全市停車場，未來線上申請月租停車的民眾將不用舟車勞頓請假或利用中午休息時間到交通處申辦及繳費，非常便利。

目前竹市路邊停車費已提供多元支付方式，全新竹市公有路外停車場有40處，目前10場提供第三方支付服務，5月底前將再增7處，優先提供熱門停車場如東大陸橋停車場及慈雲路停車場等，以紓解尖峰時段現場排隊繳費的狀況，2025年底前將擴及全市40處停車場。

此外，月租線上繳費部分，全新竹市有27處停車場提供月租服務，目前有17場提供線上繳費，預計今年底前全面上線。

交通處表示，據統計資料顯示，民眾使用第三方支付占比自2010年17%成長至2023年27%；金融電信代扣繳費使用比例由2010年11%成長至2023年25%，顯示民眾逐步改變繳費方式；市府也將持續擴增第三方支付平台合作家數，讓民眾24小時隨時皆可繳納路邊停車費，用科技擺脫時、空間限制。

而且出門在路外停車場臨時停車的民眾，也不必再擔心錢包口袋有沒有現金，只要利用智慧型手機、就可輕鬆享受停車服務、簡單快速完成繳費，讓停車繳費多元、安全又方便。