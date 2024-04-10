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棒球場移土、關埔空橋 竹市兩大工程全流標

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市立棒球場覆土移除工程昨首度開標，流標收場，市府呼籲統包商加速辦理結構安全鑑定，勿拖延棒球場改善期程；關埔地區慈雲路空橋新闢工程昨則4度流標，年底前完工的難度不小，市府強調同樣力求年底完工，明年2月完成驗收啟用。

新竹棒球場覆土移除工程昨開標，2家廠商投標，但流標，市府說，預計第二次招標有機會決標。

棒球場封閉1年多，市府3月底上網公告棒球場覆土移除工程，統包商巨佳營造卻向法院聲請保全證據，要求覆土移除工程暫停並先鑑定結構安全，法官裁定由台灣省結構技師公會執行並加速趕辦。

市府昨說，尊重法院裁定，盼最快時間內鑑定，也呼籲統包商勿耽擱，拖延棒球場後續改善工程。

另外，關埔地區慈雲路與埔頂三路的慈雲路空中行人步道橋新闢工程，昨再度招標但又流標，已是第四次流標，年底完工的目標恐跳票；市府指出，會持續啟動發包作業，同樣力求年底完工，明年2月完成驗收啟用。

保全 新竹市立棒球場 行人

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