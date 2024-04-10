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苗栗市長補選 3選將吸年輕票 青年政見大車拚

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市長補選13日投票，候選人林志豪（左起）、徐筱菁與余文忠各提青年政見爭取支持。本報資料照片
苗栗市長補選13日投票，候選人林志豪（左起）、徐筱菁與余文忠各提青年政見爭取支持。本報資料照片

苗栗市長補選本周六投票，如何留住並吸引年輕族群，成了議題焦點之一，國民黨候選人余文忠昨天公布青年政策，民進黨候選人徐筱菁、無黨籍候選人林志豪也提相關政見，爭取選民認同與支持。

余文忠昨表示，將從就學、就業、居住等3大面向著手，規畫5項措施，當選市長將成立「扶弱助學」基金，與企業行號、縣府、就業服務站及大專院校配合，每年辦4次大型就業博覽會。

此外，苗栗市青年留在苗栗工作，若家有長輩需照顧，可配合敬老服務馬上辦中心，提供長輩照護、居家服務等，自行創業青年則可透過「青年創業孵化中心」與大專院校合作，並將立即盤點空屋、空房情況，並把數據建置到苗栗智慧城市系統，配合縣府包租代管服務，媒合青年居住需求。

徐筱菁提「青年創生」，如當選，將成立青年創業基金會，每月補貼1萬3000元，同時舉辦青年市政論壇；「安心育兒」部分，全面提升育兒補助，建立平價公托及幼兒園公共化的系統，打造年輕人就業友善環境。

林志豪擬定「友善」、「智慧」及「人本」施政主軸，照顧年輕人部分，寒暑假辦理兒童夏令營，鼓勵醫療院所開設專屬兒童的的醫療門診，市公所提供坐月子營養津貼1萬元，定期開辦育嬰指導諮詢服務與課程，推動共融式遊具，評估設置社區親子館，及兒童體適能中心，開辦好孕專車服務等。

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